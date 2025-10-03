Rakow – U Craiova 2-0 / Polonezii, o „nucă“ mult prea tare pentru alb-albaștri

Universitatea Craiova are parte de un debut „negru“ în grupa Conference League, contra lui Raków Częstochowa, formația românului Bogdan Racovițan. Alb-albaștrii au pierdut în deplasarea de la Sasnowiec cu scorul de 2-0 și astfel mai au de așteptat până la prima victorie într-o grupă de Conference League.

Rădoi a cerut în primul rând curaj înaintea partidei de la Sosnowiec, lucru pe care nu a reușit să-l obțină din partea elevilor săi. Craiovenii au intrat temători în teren, iar Rakow i-a luat tare. Polonezii i-au sufocat total pe alb-albaștri pe toată perioada celor 45 de minute, dar nu au reușit să puncteze. Pe benzi, Bancu și Mora au căzut deseori „victimă“ în fața raidurilor lui Amorim și Ameyaw. Pe final de repriză, Baiaram putea da lovitura, însă nu a găsit spațiul porții în urma unei execuții în stil personal.

Lipsa de experiență, cea mai mare diferență!

Imediat după revenirea de la cabine totul s-a dus de râpă pentru Universitatea. Gazdele au marcat la chiar prima acțiune, la un nou atac în care au dus nu mai puțin de șase jucători în careul Științei. Pienko a fost cel care l-a învins pe Isenko în minutul 47 și a deblocat tabela. Golul nu le-a picat deloc bine elevilor lui Rădoi, pentru că tactica a fost dată peste cap total și nimic nu a mai ieșit până la final. Mai mult de atât, Screciu a gafat decisiv în minutul 53. A făcut un fault de ultim apărător și și-a lăsat echipa în 10. Din acel moment, alb-albaștrii nu au mai avut, practic, șanse, iar până la final au mai fost taxați o dată. Repka l-a învins pe portarul ucrainean și a stabilit scorul final, 2-0.

Rakow: Trelowski – Tudor (cpt.), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski (75, Barath), Repka (87, Mircetic), Amorim – Pienko (75, Bulat), Brunes (87, Makuch), Lopez (22, Diaby). Antrenor: Marek Papszun.

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Crețu (59, Romanchuk), Băluță (76, Houri), Cicâldău (59, Anzor), Bancu (cpt.) – Al Hamlawi (76, Nsimba), Baiaram (59, Teles). Antrenor: Mirel Rădoi.

Pentru Universitatea Craiova va urma meciul cu Noah, de pe teren propriu. Partida va avea loc în data de 23 octombrie.

