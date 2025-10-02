PSG a dat lovitura la Barcelona, City s-a încurcat la Monte Carlo. Vezi rezultatele serii din Ligă!

Etapa a doua din Liga Campionilor s-a încheiat miercuri seară după un alt set de 9 partide spectaculoase. PSG a dat lovitura în Spania şi s-a impus chiar pe terenul Barcelonei, în cel mai aşteptat meci al săptămânii, în timp ce Manchester City nu a reuşit să ia toate punctele din Monte Carlo.

Newcastle a făcut instrucție cu Royale Union pe terenul belgienilor. Woltemade, Gordon (cu o dublă din penalty) și Barnes au marcat pentru „coțofene”. Qarabag s-a impus în fața celor de la FC Copenhaga, scor 2-0 pe teren propriu. Zoubir, fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești și Addai au punctat pentru azerii care au punctaj maxim după două meciuri.

Arsenal a învins-o pe Olympiakos, scor 2-0, cu golurile marcate de Martinelli și Saka. Leverkusen și PSV au remizat, scor 1-1. Cele două goluri au fost marcate în repriza secundă de Saibari și Kofane.

Borussia Dortmund nu a avut emoții cu Athletic Bilabo, scor 4-1. Erling Haaland a făcut din nou spectacol, dar Manchester City a obținut doar un egal cu Monaco, scor 2-2.

Napoli a trecut cu 2-1 de Sporting Lisabona după o dublă a jucătorului adus în această vară de la Manchester United, Rasmus Hojlund.

Juventus a întors scorul în repriza secundă a meciului cu Villareall, după ce în primul act ibericii au condus prin golul marcat de Mikautadze, în minutul 18. Gatti și Conceicao au semnat revenirea pentru echipa din Torino, dar Renato Veiga s-a asigurat în minutul 90 că „submarinul galben” nu cedează în faţa propriilor spectatori.

Barcelona a pierdut cu PSG în duelul serii din Champions League, scor 1-2. Golurile lui Ferran Torres și Mayulu au stabilit egalitatea pe tabelă, dar Goncalo Ramos a întors soarta meciului în minutul 90.

