Teles şi Isenko au impresionat CCA-ul şi au fost incluşi în echipa etapei

De Tiberiu Cocora

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 11-a din Superligă. Chiar dacă Universitatea Craiova a remizat în Bănie cu Dinamo, scor 2-2, meciul a fost unul spectaculos şi i-a determinat pe reprezentanții forului care prezidează prima scenă a fotbalului românesc să-i includă în cel mai bun unsprezece pe mijlocaşul Samuel Teles, marcatorul primului gol al alb-albaştrilor şi pe portarul Pavlo Isenko.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 11-a:

PORTAR

Pavlo Isenko (Universitatea Craiova) – Intervențiile portarului din repriza secundă au salvat un punct ”campioanei unei mari iubiri”.

FUNDAŞI

Dino Mikanović (Universitatea Cluj) – A contribuit decisiv la spectacolul din derby-ul Clujului, participând direct la primul gol marcat de ,,Șepcile roșii”.

Bogdan Țîru (Farul Constanța) – A marcat pentru prima dată în acest sezon. A fost al doilea meci la rând în care a fost printre cei mai buni dintre dobrogeni.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – A marcat golul care a apropiat-o pe Rapid la două puncte de lider.

Raul Opruț (Dinamo) – A reușit cinci centrări corecte din șase și a câștigat nouă dintre duelurile în care a fost implicat. Trece printr-o perioadă bună din carieră.

MIJLOCAŞI

Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani) – Intrat la startul reprizei secunde, a marcat direct din lovitură liberă, stabilind scorul final.

Samuel Teles (Universitatea Craiova) – Pe lângă golul marcat, primul în tricoul liderului, a consumat multă energie pe durata partidei.

Juri Cisotti (FCSB) – Intrat în repriza secundă, a schimbat în bine jocul roș-albaștrilor.

ATACANŢI

Caio Ferreira (FC Argeș) – A marcat pentru a treia oară în acest sezon, în care mai are în cont și trei pase decisive.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – Se simte excelent în tricoul ardelenilor. A marcat pentru a patra oară în campionatul actual.

Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj) – A înscris a doua etapă la rând, de fiecare dată fiind decisiv pentru CFR. Este un tânăr jucător care merită o atenție deosebită.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș) – Piteștenii și-au continuat seria de invincibilitate cu un nou succes, 1-0 la Sibiu, și se apropie tot mai mult de lider. 

