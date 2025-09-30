Brigada de arbitri pentru meciul Raków – Universitatea Craiova, anunțată oficial de UEFA

UEFA a anunțat brigada de arbitri care va oficia partida dintre Raków Częstochowa și Universitatea Craiova, din grupa UEFA Conference League. Meciul de joi, de la ora 22.00 (digisport) se anunță unul intens, iar numele celor care vor oficia partida au fost făcute publice cu câteva zile înainte de fluierul de start.

Centralul partidei va fi Ishmael Barbara, din Malta, cunoscut pentru experiența sa în competițiile europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții maltezi Luke Portelli și James Muscat. Tehnologia VAR va fi gestionată de o brigadă italiană, cu Michael Fabbri ca arbitru video principal și Rosario Abisso în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi tot un arbitru maltez, Philip Farrugia.

De menţionat că Ishmael Barbara a mai arbitrat şi alte echipe româneşti în ultimul timp. Acesta a fost la centrul meciului Inter Club d’Escaldes – FCSB, din returul primului tur preliminar al Champions League. De asemenea, arbitrul maltez a arbitrat şi meciul de la Sibiu, de acum doi ani, dintre Corvinul Hunedoara şi Astana, din turul al treilea preliminar al Conference League, încheiat cu scorul de 1-2.

Meciul se va desfășura la Sasnowiec și este așteptat cu mare interes de suporterii ambelor echipe.

