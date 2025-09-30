13.4 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalJose Mourinho, cu mintea la Benfica, dar cu sufletul lângă Chelsea

Jose Mourinho, cu mintea la Benfica, dar cu sufletul lângă Chelsea

De Tiberiu Cocora

Fostul manager al lui Chelsea, Jose Mourinho, a declarat că va fi mereu „un albastru”, dar speră să o învingă pe Chelsea, chiar pe Stamford Bridge, marţi, în Liga Campionilor.

Chelsea a câștigat șapte trofee majore în cele două perioade în care Mourinho a fost la conducere: Premier League în trei ocazii, Cupa FA și trei Cupe ale Ligii. Mourinho, în vârstă de 62 de ani, e-a mai antrenat în Premier League pe Manchester United și Tottenham, iar acest sezon l-a început ca antrenor al echipei turce Fenerbahce.

Cu Mourinho pe bancă, Benfica, clubul unde și-a început cariera de manager în 2000, a câștigat două meciuri și a remizat într-unul.

„Voi fi mereu un albastru. Fac parte din istoria lor. Ei fac parte din istoria mea. I-am ajutat să devină un Chelsea mai puternici, iar ei m-au ajutat pe mine să devin un Jose mai mare. Va fi Chelsea-ul meu înainte de începerea meciului și după meci, dar în timpul jocului voi fi trup şi suflet pentru Benfica și asta e tot ce contează”, a spus Mourinho, când a fost întrebat despre relația sa cu Chelsea.

Mourinho a câștigat Liga Campionilor în 2004 cu Porto și Inter Milano în 2010.

El era antrenorul lui Fenerbahce când au pierdut cu 1-0 la general în fața Benfica în august, în runda play-off-ului pentru a intra în Liga Campionilor.

În prima rundă, Benfica a pierdut cu 3-2 acasă în fața echipei azere Qarabag, în primul lor meci din faza grupei Ligii. Imediat după acel eşec, Mourinho i-a luat locul lui Bruno Lage, care a fost demis.

Citeşte şi: Istvan Kovacs, delegat la un super-meci din grupa Ligii Campionilor


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA