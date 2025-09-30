Jose Mourinho, cu mintea la Benfica, dar cu sufletul lângă Chelsea

Fostul manager al lui Chelsea, Jose Mourinho, a declarat că va fi mereu „un albastru”, dar speră să o învingă pe Chelsea, chiar pe Stamford Bridge, marţi, în Liga Campionilor.

Chelsea a câștigat șapte trofee majore în cele două perioade în care Mourinho a fost la conducere: Premier League în trei ocazii, Cupa FA și trei Cupe ale Ligii. Mourinho, în vârstă de 62 de ani, e-a mai antrenat în Premier League pe Manchester United și Tottenham, iar acest sezon l-a început ca antrenor al echipei turce Fenerbahce.

Cu Mourinho pe bancă, Benfica, clubul unde și-a început cariera de manager în 2000, a câștigat două meciuri și a remizat într-unul.

„Voi fi mereu un albastru. Fac parte din istoria lor. Ei fac parte din istoria mea. I-am ajutat să devină un Chelsea mai puternici, iar ei m-au ajutat pe mine să devin un Jose mai mare. Va fi Chelsea-ul meu înainte de începerea meciului și după meci, dar în timpul jocului voi fi trup şi suflet pentru Benfica și asta e tot ce contează”, a spus Mourinho, când a fost întrebat despre relația sa cu Chelsea.

Mourinho a câștigat Liga Campionilor în 2004 cu Porto și Inter Milano în 2010.



El era antrenorul lui Fenerbahce când au pierdut cu 1-0 la general în fața Benfica în august, în runda play-off-ului pentru a intra în Liga Campionilor.



În prima rundă, Benfica a pierdut cu 3-2 acasă în fața echipei azere Qarabag, în primul lor meci din faza grupei Ligii. Imediat după acel eşec, Mourinho i-a luat locul lui Bruno Lage, care a fost demis.

Citeşte şi: Istvan Kovacs, delegat la un super-meci din grupa Ligii Campionilor





