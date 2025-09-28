Andrei Ivan, decisiv pentru Panserraikos! Cum a înscris craioveanul

Aris Salonic, echipa lui Olimpiu Moruțan, a întâlnit-o pe Panserraikos, formația lui Andrei Ivan, într-un meci contând pentru etapa a 5-a din Superliga Greciei. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu fostul atacant al celor de la Universitatea Craiova în prim-plan.

Gazdele au deschis scorul în minutul 43, prin spaniolul Monchu. Panserraikos a răspuns rapid după pauză, iar Andrei Ivan a punctat în minutul 50 cu o lovitură de cap, în urma unei centrări precise trimise de englezul Andre Green. Olimpiu Moruțan a început partida tot din postura de titular, dar a fost înlocuit în minutul 63.

Pentru reușita sa, Andrei Ivan a primit nota 7.5, fiind cel mai bun jucător al echipei sale. Olimpiu Moruțan a fost notat cu 7.1, după o evoluție bună la mijlocul terenului.

Golul reușit de Ivan este primul său în campionatul Greciei și al doilea în tricoul lui Panserraikos, după cel marcat în Cupă contra lui Kavala.

De partea cealaltă, Panserraikos rămâne în zona roșie a clasamentului, pe locul 13, cu doar două puncte acumulate. Aris, echipa lui Moruțan, ratează ocazia de a urca provizoriu pe locul secund. După cinci etape, formația din Salonic ocupă poziția a patra, cu 10 puncte.

