Rădoi, dezamăgit de arbitrul Cojocaru: „Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!“

La conferința de presă de la finalul partidei U Craiova – Dinamo 2-2, Mirel Rădoi s-a arătat supărat a pus și el tunurile pe arbitraj.

„Un meci așa cum am discutat, cu goluri. Era greu să se termine la egalitate cu așa echipe ofensive. Meciul are două scenarii. Până la cartonașul roșu nu am avut emoții, iar diferența era mai mare dacă rămâneam 11 la 11 sau 10 la 10. După aceea, s-a întors totul la poarta noastră. Eu, ca al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Încerc să evit să discut. Nu vreau să fiu suspendat, ne așteaptă un meci important etapa următoare. Pentru mine e o fază clară.

Cel care lovește primul este Armstrong, dar trebuie să acceptăm. După eliminare am schimbat sistemul, am trecut la 5-3-1, nu aveam cum. Dar, din punctul meu de vedere, am scăpat o victorie în seara aceasta. Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu.

Rădoi pune vina scandalului în cârca lui Perica

Mirel Rădoi a vorbit și despre scandalul care s-a iscat la vestiare la finalul derby-ului de pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul gazdelor îi acuză pe dinamoviști pentru că agită apele mai mult decât ar trebui.

„Probabil că data viitoare o să intru în vestiar. Și când vreau să ajut pe cineva… Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poți să vii tu Perica să faci asta. Trebuie să respecți că ai un serviciu aici. Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi. Noi stăteam cu jucătorii înăuntru și el arunca cu apă din spatele bodyguarzilor”, a mai spus Mirel Rădoi.

