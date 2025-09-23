25.5 C
Ştiinţa a pierdut la Galaţi şi n-a fost luată în seamă de LPF! Vezi echipa etapei a 10-a!

De Tiberiu Cocora

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat astăzi echipa etapei a 10-a din Superligă! Cum rezultatul Universității Craiova din meciul cu Oţelul, de la Galaţi, nu a fost deloc unul de lăudat, scor 0-1, gruparea din Bănie nu a dat niciun jucător în unsprezecele ideal. Iată cum arată echipa ideală a etapei a șasea play off-out:

PORTAR

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) 
A închis excelent poarta. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Nana Antwi (FC Hermannstadt)
A făcut excelent ambele faze de joc. A centrat pentru golul victoriei.

Mario Tudose (FC Argeș)
Tânărul fundaș piteștean a avut o evoluție solidă. A făcut față cu brio atacurilor adverse.

Djibril Diaw (FC Botoșani)
A fost la înălțime! Unul dintre cei mai buni de pe teren în duelul cu deținătoarea titlului.

Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)
Crește în evoluții de la meci la meci! Și-a trecut în cont prima pasă decisivă în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Diogo Ramalho (Farul Constanța)
A marcat golul care le-a adus dobrogenilor un punct. A fost prima sa reușită în principala competiție din România.

João Lameira (Oțelul Galați)
Căpitanul gălățenilor a înscris pentru prima dată în acest sezon, golul său aducându-le oțelarilor un nou succes.

Sebastian Mailat (FC Botoșani)
A făcut legea în partea stângă, de unde a și reușit o pasă decisivă.

ATACANŢI

Adel Bettaieb (FC Argeș)
A marcat contra fostei sale echipe, golul reușit de el dovedindu-se a fi de trei puncte.

Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani)
Arma secretă a botoșănenilor! Introdus pe durata reprizei secunde, a marcat de două ori.

Sergiu Buș (FC Hermannstadt)
A înscris golul etapei, execuția sa spectaculoasă readucând-o pe FC Hermannstadt în joc.

ANTRENORUL ETAPEI

Marius Măldărășanu (FC Hermannstadt)
Fosta legendă a Rapidului s-a impus chiar în Giulești, provocându-le gazdelor prima înfrângere din acest sezon.

