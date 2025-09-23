Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul lui Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul „Balonul de Aur“, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seară, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris. Numele lui Dembele a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG.

Dembele îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football.

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Internaționalul francez a obținut distincția grație celor 35 de goluri și 16 pase decisive din sezonul trecut, pentru Liga Campionilor câștigată cu PSG, alături de Ligue 1 și Cupa Franței.

PSG a avut nu mai puțin de cinci reprezentanți în primele zece locuri ale ierarhiei, ceilalți fiind Vitinha (3), Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) și Nuno Mendes (10). Georgianul Hvicea Kvarațhelia a fost al 12-lea, Desire Doue al 14-lea, Joao Neves al 19-lea, iar Fabian Ruiz al 25-lea.

Dembele, cu lacrimi în ochi după ce a primit Balonul de Aur

Numele francezului a fost scandat de cei prezenți la Paris. Atacantul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul discursului.

„Este un moment incredibil! Joc pentru un club senzațional, care are un impact important asupra ascensiunii mele. Sunt foarte fericit și mândru că primesc acest trofeul de la Ronaldinho. Mulțumesc clubului PSG, suntem o adevărată familie. Am o relație excelentă cu președintele clubului, este ca tatăl meu. Le mulțumesc tuturor colegilor, m-au primit cu brațele deschise, au avut încredere și a fost ceva extrem de important pentru mine. Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei!”, a spus Ousmane Dembele.

În momentul în care a început să vorbească despre mama sa, starul lui PSG nu și-a mai putut ține în frâu lacrimi: „Mamei mele vreau să-i mulțumesc! Tu ai fost mereu acolo pentru mine, mamă!”.

Aceasta a urcat pe scenă și și-a îmbrățișat fiul într-un moment emoționant.

Câștigătorii galei Balonul de Aur 2025:

Balonul de Aur din fotbalul masculin: Ousmane Dembele (PSG, Franța);

Balonul de Aur din fotbalul feminin: Aitana Bonmati (Barcelona W, Spania);

Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător din fotbalul masculin: Lamine Yamal (Barcelona & Spania);

Trofeul Kopa pentru cea mai bună tânără jucătoare din fotbalul feminin: Vicky Lopez (Barcelona & Spania);

Trofeul Johan Cruyff pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin: Sarina Wiegman (Anglia W);

Trofeul Johan Cruyff pentru cel mai bun antrenor din fotbalul masculin: Luis Enrique (PSG);

Trofeul Yashin pentru cel mai bun portar din fotbalul feminin: Hannah Hampton (Chelsea);

Trofeul Yashin pentru cel mai bun portar din fotbalul masculin: Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia);

Trofeul Gerd Muller pentru cel mai bun atacant din fotbalul femin: Ewa Pajor (Barcelona, Polonia W);

Trofeul Gerd Muller pentru cel mai bun atacant din fotbalul masculin: Victor Gyokeres (Sporting, Suedia);

Cea mai bună echipă din fotbalul feminin: Arsenal;

Cea mai bună echipă din fotbalul masculin: PSG;

Premiul special Socrates pentru acțiuni umanitare: Xana Foundation;

