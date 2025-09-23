Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă de la naţională! Ce şi-ar fi dorit selecţionerul

Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României, printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare, dar şi printr-o scrisoare adresată FRF. Selecționerul Mircea Lucescu, care îl pusese pe atacant pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din octombrie, a comentat decizia fotbalistului, precizând că îi pare rău și că speră ca jucătorul să nu ajungă să regrete.

Mircea Lucescu a spus că nu știa de planurile atacantului, aflând de ele odată cu restul lumii, după ce deja îl pusese pe lista preliminară. Antrenorul de 80 de ani a evidențiat că ar fi fost mai frumos ca fotbalistul să onoreze convocarea din această lună, având ocazia de a-și lua rămas-bun de la fani acasă, și a precizat că speră ca fostul jucător de la Craiova să nu ajungă să-și regrete decizia.

„Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă. Nu am discutat cu el, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. Nu are importanță (n.r. dacă e dezamăgit). A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete”, a declarat Mircea Lucescu, citat de Golazo.

