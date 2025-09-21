Tudor Băluță, dezamăgit, dar și realist: „E greu să crezi că vei merge tot sezonul fără să pierzi!“

Universitatea Craiova a suferit primul eșec din actuala ediție de campionat, 0-1 la Galați, dar toată lumea din cadrul echipei, inclusiv jucătorii, sunt conștienți că seria pozitivă nu putea dura la infinit.

La finalul întâlnirii din etapa a 10-a a SuperLigii, mijlocașul Tudor Băluță s-a arătat dezamăgit de înfrângerea suferită la Galați. Totuși, acesta s-a arătat conștient că greul abia începe, pentru că toată lumea își dorește să învingă liderul.

„A fost o primă repriză mai slabă pentru noi. Cred că în a doua am dominat complet, am avut situații, ocazii de gol, dar mingea nu a vrut să intre. Am discutat și la pauză, ne-a zis și Mister că nu am fost noi, cei din meciurile trecute. Clar vom discuta cum putem să îmbunătățim asta pe viitor.

Nu știu dacă a fost doar impresia mea că am avut multe ocazii în a doua repriză. Îmi amintesc de situația lui Nicu Bancu, a lui Nsimba pe final. Nu cred că ne-au surprins cu nimic. Au jucat un fotbal direct, cu mingi lungi. Dar asta e. Suntem dezamăgiți, iar de mâine trebuie să ne gândim la partida cu Dinamo care vine.

E greu să crezi că vei merge tot sezonul fără să pierzi un meci. Din păcate, a fost acesta meciul pe care l-am pierdut. Partidele vor deveni din ce în ce mai grele. Toată lumea vrea să ne bată, suntem pe primul loc. Nu trebuie să facem tragedie. Putem reveni pe drumul unde am fost”, a declarat Băluță, la Digi Sport.

Bancu: „Nu am făcut nimic din ce am pregătit!“

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, este de părere că formația nu a jucat la capacitate maximă și a tras un semnal de alarmă, deoarece urmează o perioadă extrem de dificilă, cu multe jocuri.

„O primă repriză destul de slabă. Nu am făcut nimic din ce am pregătit. Trebuie să ne trezim, vine o săptămână importantă, cu meciuri în Europa. În prima repriză nu ne-a ieșit nimic. Am suferit și la finalizare. În alte dăți aveam 2-3 ocazii și reușeam să marcăm un gol. Astăzi nu ne-a ieșit nimic. Noi speram să vină cât mai târziu înfrângerea. Cred că puteam să revenim și că echitabil era un egal. Trebuie să ne ridicăm la nivelul partidei. E greu să joci doar 60-70% cu o echipă care este foarte bună acasă”, a spus Bancu.

