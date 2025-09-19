24.4 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
U Craiova vrea să bage spaima-n adversari! Mirel Rădoi, luat prin surprindere de un transfer

Tiberiu Cocora
De Tiberiu Cocora

-

Universitatea Craiova și Oțelul Galați se vor întâlni sâmbătă, de la ora 21.00, în Moldova, într-o partidă contând pentru etapa 10-a din Superliga României. Alb-albaştrii îşi doresc la fel de mult ca şi suporterii să-şi continue seria pozitivă de rezultate, iar o eventuală victorie pe terenul Oţelului le poate consolida prima poziţie pentru încă cel puţin două etape. 

Şapte victorii şi două remize a înregistrat Ştiinţa până în prezent în Superligă, în timp ce adversarii de sâmbătă se află cu nouă poziţii mai jos, pe locul al 10-lea. Totuşi, Oţelul lui Balint este o „nucă tare“, în special când evoluează pe propria arenă, în faţa spectatorilor. Totuşi, de la revenirea în prima ligă, gălăţenii nu s-au impus niciodată în faţa trupei lui Mirel Rădoi într-un meci oficial, bifând doar două remize în şapte partide. 

În cadrul unei conferințe de presă, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a prefațat disputa de la Galați și a vorbit despre momentele neplăcute trăite la finalul meciului cu Farul. De asemenea, Mirel a avut o reacție-surpriză când a fost întrebat de noul transfer al Craiovei, Ramon Gomes de Lima (19 ani).

