Noul sezon de Liga Campionilor și-a disputat, marţi, primele 6 meciuri. Am avut parte de nu mai puţin de 23 de goluri, de spectacol total, dar şi de trei rezultate aproape imposibil de prevăzut: PSV s-a făcut de râs în fața celor de la Union SG, Benfica a pierdut surprinzător cu Qarabag, în timp ce meciul serii a fost Juventus – Borussia Dortmund, scor 4-4, cu toate golurile marcate în a doua repriză.

Juventus – Dortmund, splendoare în iarbă

Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce oaspeții au avut 1-0, 2-1 și 4-2. Vlahovic și Kelly au marcat pentru „Bătrâna Doamnă“ în minutele adiționale și au salvat echipa torineză de la înfrângere.

Pentru Juve au înscris Kenan Yildiz (64), Dusan Vlahovic (68, 90+4) și Lloyd Kelly (90+6), iar golurile Borussiei au fost marcate de Karim Adeyemi (53), Felix Nmecha (65), Yan Couto (74) și Ramy Bensebaini (86 – penalty).

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie (58, Joao Mario), Koopmeiners (69, Locatelli), K. Thuram, Cambiaso – David (58, Vlahovic), Kenan Yıldız (87, Zhegrova) – Openda (69, Adzic). Antrenor: Igor Tudor.

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Anton, Bensebaini – Yan Couto, Sabitzer, F. Nmecha (71, Bellingham), Svensson – Adeyemi, Beier (71, Brandt) – Guirassy (90+2, Gross). Antrenor: Niko Kovač.

Surpriză de nedescris la Lisabona

Azerii de la Qarabag FK au produs surpriza serii, prin victorie reușită în fața Benficăi, scor 3-2, la Lisabona. Gazdele aveau 2-0 după un sfert de ori, grație golurilor reușite de Enzo Barrenechea (6) și Vangelis Pavlidis (16), dar Qarabag a revenit și a înscris de trei ori, prin Leandro Andrade (30), Camilo Duran (48) și Oleksi Kașciuk (86), obținând o victorie neașteptată.

În urma eşecului suferit în faţa propriilor fani, Rui Costa, președintele Benficăi, l-a demis pe Bruno Lage. Negocierile pentru găsirea unui succesor sunt pe final, Jose Mourinho fiind aproape să fie numit pe banca tehnică a clubului unde şi-a început cariera de antrenor principal, acum fix 25 de ani.

Benfica: Trubin – Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl – Ríos (79, Barreiros), Barrenechea – Aursnes (70, Ivanovic), Sudakov, Schjelderup – Pavlidis (79, Araujo). Antrenor: Bruno Lage.

Qarabağ: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (77, Bayramov) – Pedro Bicalho, Janković – Leandro Andrade (66, Addai), Kady, Zoubir – Duran (90, Qurbanly). Antrenor: Gurban Gurbanov.

PSV s-a făcut de râs acasă

PSV, echipa lui Dennis Man, s-a făcut de râs în fața celor de la Union SG și a pierdut cu 1-3. Golurile marcate de David Promise, Ait El Hadj și Kevin Mac Allister au adus liniștea pe Philips Stadium. Dennis Man a debutat în Liga Campionilor în minutul 80, iar golul de onoare al olandezilor a fost marcat de Van Bommel în minutul 90.

PSV: Kovar – Dest, Flamingo, Obispo (46, Salah), Yarek – Saibari (74, Wanner), Schouten (46, Til), Veerman – Perisic, Pepi (74, Boadu, 80, Man), Van Bommel. Antrenor: Peter Bosz.

Royale Union: Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen – Ait El Hadj (75, Vad De Perre), Zorgane, Rasmussen – Rodriguez (88, sCHOOFS), David Promise (67, Giger), Niang. Antrenor: Sebastien Pocognoli.

Tottenham, echipa la care joacă Radu Drăgușin (nerefăcut încă după o accidentare gravă), a obținut o victorie la limită cu Villarreal, 1-0, diferența fiind făcută de autogolul portarului Luiz Junior (4).

Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence (69, Udogie) – P. Sarr (69, Palhinha), Bentancur, Bergvall (90+2, Danso) – Kudus, Richarlison (77, Kolo Muani), Simons (77, Johnson). Antrenor: Thomas Frank.

Villarreal: Luiz Júnior – Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona (75, Akhomach) – Pépé, Comesaña (78, Parejo), P. A. Gueye (78, Partey), Buchanan (82, Moleiro) – Ayoze Pérez (75, Pedraza), Mikautadze. Antrenor: Marcelino.

Real şi Arsenal au confirmat

Real Madrid a câștigat cu greu pe teren propriu cu OM. Greenwood a deschis scorul pentru francezi în minutul 22, iar Mbappe a restabilit egalitatea în minutul 28 din penalty. Mbappe a făcut „dubla” din penalty în minutul 81 și a salvat-o pe Real Madrid.

Real Madrid: Courtois – Trent (5, Carvajal), Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono (63, Diaz), Guler (73, Asencio), Rodrygo (63, Vinicius) – Mbappe. Antrenor: Xabi Alonso.

Marseille: Rulli – Medina, Pavard, Balerdi, Emerson (78, Murillo) – Kondogbia (66, Vermeeren), Hojbjerg – Greenwood, O’Riley (66, Paixao), Weah (78, Gouiri) – Aubameyang. Antrenor: Roberto De Zerbi.

Arsenal a confirmat așteptările și s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Bilbao, după un meci dificil pentru gruparea lui Mikel Arteta. Golurile au fost înscrise de Martinelli în minutul 72 și Leandro Trossard în minutul 87. De menţionat că ambii au fost introduși în repriza a doua.

Athletic Club: Unai Simón – Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro (68, Berchiche) – Jaureguizar, Vesga (81, Rego) – Berenguer, Sancet (68, Guruzeta), Navarro (61, Gomez) – I. Williams. Antrenor: Ernesto Valverde.

Arsenal: Raya – J. Timber, Gabriel, Mosquera, Calafiori (90+1, Hincapie) – Rice, Zubimendi, Merino – Madueke (90+1, Norgaard), Gyökeres (65, Trossard), Eze (71, Martinelli). Antrenor: Mikel Arteta.

