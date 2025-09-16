24 C
Craiova
marți, 16 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalDoi arbitri români, la centru în prima etapă a Ligii Campionilor

Doi arbitri români, la centru în prima etapă a Ligii Campionilor

De Tiberiu Cocora
Doi arbitri români, la centru în prima etapă a Ligii Campionilor
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt

Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental.

Arbitri asistenți vor fi Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu, în timp de Sebastian Colțescu a fost desemnat al patrulea oficial.

Croatul Ivan Bebek va fi arbitru video, în timp ce Ovidiu Hațegan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Dacă Slavia a mai participat în faza principală a competiției, Bodo/Glimt va evolua în premieră.

Kovacs merge la Pireu

În schimb, Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu și altă debutantă, FC Pafos, care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19:45.

Arbitri asistenți au fost delegați Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrula oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs.

Arbitru video a fost desemnat Cătălin Popa, iar arbitru asistent video, Marcel Bîrsan.

Citeşte şi: Sorin Cârţu a negat informaţiile din presă: „Am stat cu Mirel după meci, era bine!“


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA