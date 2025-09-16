Doi arbitri români, la centru în prima etapă a Ligii Campionilor

Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental.

Arbitri asistenți vor fi Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu, în timp de Sebastian Colțescu a fost desemnat al patrulea oficial.

Croatul Ivan Bebek va fi arbitru video, în timp ce Ovidiu Hațegan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Dacă Slavia a mai participat în faza principală a competiției, Bodo/Glimt va evolua în premieră.

Kovacs merge la Pireu

În schimb, Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu și altă debutantă, FC Pafos, care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19:45.

Arbitri asistenți au fost delegați Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrula oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs.

Arbitru video a fost desemnat Cătălin Popa, iar arbitru asistent video, Marcel Bîrsan.

