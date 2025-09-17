Adrian Mititelu a ieşit, din nou, la atac: „Încasările clubului lui Rotaru sunt, de fapt, ale mele!”

FRF a exclus echipa lui Adrian Mititelu din campionat, în speţă FCU Craiova, iar omul de afaceri continuă războiul cu dușmanul lui de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru.

Acesta a susţinut, în cadrul unei emisiuni la Gsp, că după ce a băgat 20 de milioane de euro în FCU Craiova și a pierdut 7 afaceri imobiliare, toate încasările clubului lui Rotaru sunt, de fapt, ale lui!

Adrian Mititelu a găsit, din nou, vinovaţii

Mititelu a recunoscut că are bani de dat, dar spune că totul este o conspirație a celor de la FRF, Primăria Craiova și Universitatea Craiova.

„Clubul nu a mai avut bani. Familia mea a investit, între 2017, când ne-am reînscris, și data de azi, peste 100 de milioane de lei noi. Nu mai vorbesc de terenul pus la dispoziție pentru baza de pregătire. Plus că noi deținem brandul Universitatea Craiova, dar nu ne mai putem bucura de el, ne-a fost confiscat de echipa înscrisă de Federație în 2013. Când mi s-au blocat șapte tranzacții imobiliare, începând cu luna februarie. Mi-au alunga cumpărătorii, au zis să nu mai facă afaceri cu mine.

Nu am mai încasat bani. Noi am tot plătit, diferența între veniturile clubului și cheltuieli, era de vreo trei milioane. Ca să ținem echipa sus, să fie frumoasă, ne-a costat, dar nu am dat înapoi. Datoriile există, recunosc, dar nu sunt în sarcina mea. Asta pentru că Federația și cu acel club ne-au furat activitatea. Ce încasări face acel club sunt de fapt încasările noastre”, a spus omul de afaceri, potrivit gsp.ro.

Mititelu este convins că Justiția din România va anula decizia FRF

Omul de afaceri este ferm convins că decizia va fi anulată de Tribunal, deoarece actul este emis de o comisie care este în afara legii. Patronul FCU Craiova nu a ratat ocazia să spună, încă o dată, că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac.

„Mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu.

Decizia CJUE (n.r. – Curtea de Justiție a Uniunii Europene) e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile”, spunea Mititelu, în urmă cu o săptămână.

