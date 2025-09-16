Ştiinţa este reprezentată de Bancu şi Nsimba în echipa etapei a 9-a

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marţi echipa etapei a 9-a din Superligă. Universitatea Craiova și-a îndeplinit misiunea duminică seară, pe „Ion Oblemenco“, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu 2-0. Atfel, clubul din Bănie a îndeplinit prima condiție ca să fie luat în calcul pentru formula ideală. Cum Steven Nsimba a fost cel care a „deblocat“ tabela în „Vulcan“, iar Nicuşor Bancu a contribuit decisiv la cel de-al doilea gol, reprezentanții LPF-ului i-au inclus în echipa etapei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua:

PORTAR:

Ioannis Anestis (FC Botoșani)

Un nou meci mare făcut de portarul botoșănenilor. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI:

Maxime Sivis (Dinamo)

Introdus pe teren în ultimele 10 minute, a marcat pentru a doua oară în acest sezon.

Alexandru Dinu (Unirea Slobozia)

Căpitanul ialomițenilor a fost ca un zid în fața adversarilor. Este integralist în campionatul curent.

Lars Kramer (FC Rapid)

S-a impus rapid ca titular în cea mai bună defensivă din campionat. Dă siguranță echipei. A câștigat cinci dintre cele șase dueluri aeriene în care a fost implicat.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

A dominat flancul stâng. A contribuit la golul care a închis meciul.

MIJLOCAŞI:

Valentin Costache (UTA Arad)

Gol și pasă decisivă într-un nou meci spectaculos în care a fost implicată UTA.

Valon Hamdiu (Unirea Slobizia)

A consumat multă energie pe durata partidei. A acoperit excelent zona din fața liniei defensive.

Cătălin Cîrjan (Dinamo)

A făcut un meci fantastic! A deschis scorul, a contribuit la golul doi, apoi a pasat decisiv pentru ultima reușită a partidei.

ATACANŢI:

Caio Ferreira (FC Argeș)

A deschis scorul la Arad cu o execuție prin care și-a arătat clasa.

Steven Nsimba (Universitatea Craiova)

Un pericol permanent pentru fundașii adverși. A ajuns la șapte goluri în tricoul Universității Craiova (11 jocuri în toate competițiile), dintre care cinci în campionat.

Sebastian Mailat (FC Botoșani)

A înscris pentru a cincea oară în acest sezon, golul său fiind iar decisiv.

ANTRENORUL ETAPEI:

Željko Kopić (Dinamo – FOTO)

Bucureștenii s-au impus categoric pe terenul rivalilor ploieșteni și au ajuns la cinci victorii în ultimele șase runde.

