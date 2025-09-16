Ştiinţa este reprezentată de Bancu şi Nsimba în echipa etapei a 9-a

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marţi echipa etapei a 9-a din Superligă. Universitatea Craiova și-a îndeplinit misiunea duminică seară, pe „Ion Oblemenco“, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu 2-0. Atfel, clubul din Bănie a îndeplinit prima condiție ca să fie luat în calcul pentru formula ideală. Cum Steven Nsimba a fost cel care a „deblocat“ tabela în „Vulcan“, iar Nicuşor Bancu a contribuit decisiv la cel de-al doilea gol, reprezentanții LPF-ului i-au inclus în echipa etapei.
Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua:
PORTAR:
Ioannis Anestis (FC Botoșani)
Un nou meci mare făcut de portarul botoșănenilor. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.
FUNDAŞI:
Maxime Sivis (Dinamo)
Introdus pe teren în ultimele 10 minute, a marcat pentru a doua oară în acest sezon.
Alexandru Dinu (Unirea Slobozia)
Căpitanul ialomițenilor a fost ca un zid în fața adversarilor. Este integralist în campionatul curent.
Lars Kramer (FC Rapid)
S-a impus rapid ca titular în cea mai bună defensivă din campionat. Dă siguranță echipei. A câștigat cinci dintre cele șase dueluri aeriene în care a fost implicat.
Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)
A dominat flancul stâng. A contribuit la golul care a închis meciul.
MIJLOCAŞI:
Valentin Costache (UTA Arad)
Gol și pasă decisivă într-un nou meci spectaculos în care a fost implicată UTA.
Valon Hamdiu (Unirea Slobizia)
A consumat multă energie pe durata partidei. A acoperit excelent zona din fața liniei defensive.
Cătălin Cîrjan (Dinamo)
A făcut un meci fantastic! A deschis scorul, a contribuit la golul doi, apoi a pasat decisiv pentru ultima reușită a partidei.
ATACANŢI:
Caio Ferreira (FC Argeș)
A deschis scorul la Arad cu o execuție prin care și-a arătat clasa.
Steven Nsimba (Universitatea Craiova)
Un pericol permanent pentru fundașii adverși. A ajuns la șapte goluri în tricoul Universității Craiova (11 jocuri în toate competițiile), dintre care cinci în campionat.
Sebastian Mailat (FC Botoșani)
A înscris pentru a cincea oară în acest sezon, golul său fiind iar decisiv.
ANTRENORUL ETAPEI:
Željko Kopić (Dinamo – FOTO)
Bucureștenii s-au impus categoric pe terenul rivalilor ploieșteni și au ajuns la cinci victorii în ultimele șase runde.
