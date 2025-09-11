24 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 6

Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 6

De Alexandru VIRTOSU

Joi, 11 septembrie – ora 18.00: FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 20.30: Steaua Bucureşti – ASA Tg. Mureş.
Vineri, 12 septembrie – ora 18.00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea.
Sâmbătă, 13 septembrie – ora 11.00: Metalul Buzău – CSC Şelimbăr, CSC Dumbrăviţa – Sepsi Sfântu Gheorghe, AFC Câmpulung – Muscel – Chindia Târgovişte, FC Bacău – CSM Reşiţa, Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti, CSM Slatina – CS Tunari. ora 13.30: CS Afumaţi – Poli Iași.
Duminică, 14 septembrie – ora 11.00: Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara.

Clasament: 1. Tg. Mureş 13 puncte (golaveraj 13-3), 2. Corvinul 13 (7-2), 3. Chindia 12 (12-4), 4. Bihor 12 (13-7), 5. Chiajna 10 (14-5), 6. Steaua 10 (11-7), 7. Voluntari 10 (5-3), 8. Ceahlăul 10 (7-9), 9. Reşiţa 9 (13-6), 10. Iaşi 8 (6-3), 11. Buzău 7 (6-5), 12. Afumaţi 7 (6-6), 13. Sepsi 7 (3-5), 14. Bacău 5 (7-8), 15. Tunari 5 (7-9), 16. CS Dinamo 5 (5-8), 17. Dumbrăviţa 3 (7-12), 18. Bistrița 3 (3-8), 19. Câmpulung 3 (4-16), 20. Slatina 2 (3-7), 21. Şelimbăr 0 (4-12), 22. Satu Mare 0 (4-15).

