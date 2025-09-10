25.1 C
Explicaţiile lui Mircea Lucescu după dezamăgirea de la Nicosia

De Alexandru VIRTOSU

Naţionala României a încheiat la egalitate, 2-2, cu Cipru, la Nicosia şi şi-a redus considerabil şansele de a merge la Campionatul Mondial din 2026.

La finalul jocului, Mircea Lucescu a încercat să scuze rezultatul şi jocul prost, precizând că arbitrajul a fost de partea ciprioților în ultimele minute ale jocului.

E furia de a nu reuși să câștigăm acest meci. Am făcut 30 de minute foarte bune. La 2-0 te relaxezi. Apoi am început să pierdem dueluri. Au și profitat de arbitraj. După 2-2 nu ne-au mai lăsat să trecem de ultimii 20 de metri. În fotbalul modern atitudinea e esențială.

Ei au o echipă bună, cu jucători agresivi. E vorba de curaj. Nu au mai avut curaj să controleze spațiile (n.r. Tricolorii). O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași. Azi nu au fost siguri.

Știm că 30-40 de minute ei nu au contat. Apoi au început greșelile, care la acest nivel nu trebuie să existe. Au profitat de un arbitraj permisiv pentru faulturile lor”, a spus Mircea Lucescu, la microfonul Prima TV.

Denis Drăguș: „Nu mă pot bucura de goluri, am un gust amar“

Denis Drăguş, autorul celor două goluri foarte frumoase ale României, a declarat că nu se poate bucura de reuşitele sale âinând cont că nu a fost obţinută victoria atât de necesară.

Nu mă pot bucura (n.r. pentru aceste goluri). E un gust amar când ești egalat de la 0-2. Am fost surprinși. A fost un moment psihologic pentru ei când au marcat golul de 2-1, au fost mai montați apoi. Pentru noi e dezamăgito. Nu ne așteptam ca jocul să ia o astfel de întorsătură. Ei au intrat mai montați, nu ne așteptam. Mai avem trei meciuri de jucat.

Îmi aduc aminte că și la 0-0 în Belarus a zis toată lumea că nu mai avem șanse, dar ne-am calificat de pe primul loc. Nu putem renunța așa de ușor. Cred că sunt perioade bune și mai puțin bune în viața oricărei echipe naționale sau de club, traversăm o perioadă proastă. Dar, cum spune și nea Mircea, trebuie să ținem capul sus. Nu e ușor, oricine vrea să dea maximum la echipa națională.

(n.r. De la 1 la 10 cât mai crezi în calificare?) 10! Cât avem șanșe, vom lupta, a declarat Denis Drăguș.

Horaţiu Moldovan: „Nu am cuvinte. Să fim realiști!“

La rândul său, portarul României, Horațiu Moldovan, și-a declarat și el dezamăgirea la final.

Ce mai putem spune după un astfel de rezultat? Suntem foarte dezamăgiți. Nu am cuvinte. Ce să spun după 2-0? Credeam că vom rezolva meciul din prima repriză, ca să nu mai existe dubii în partea a doua. Parcă am devenit altă echipă după 2-0. Ciprioții au preluat inițiativa, au jucat mai bine ca noi în repriza a doua. Să fim realiști! Ei au avut ocazii și după 2-2, a spus Moldovan.

Așa era și în campania trecută, când părea că totul e terminat și am încheiat grupa pe primul loc. Tot noi trebuie să o scoatem la capăt, câtă vreme mai sunt șanse matematice. Iar apoi, da, mai avem barajul, a mai spus Moldovan.

