S-a făcut transferul record din Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool

Liverpool l-a transferat pe atacantul Alexander Isak de la Newcastle United pentru suma record în Marea Britanie de 125 de milioane de lire sterline (145 de milioane de euro). Surse din Newcastle susţin că valoarea totală a tranzacţiei ar putea ajunge la 130 de milioane de lire sterline, cu bonusuri incluse.

Jucătorul internaţional suedez Isak, în vârstă de 25 de ani, a trecut luni de vizita medicală înainte de a semna un contract pe șase ani.

În ultima zi a perioadei de transferuri, „Reds“ a anunţat tranzacţia la ora 23:30, la două ore şi jumătate după închiderea perioadei. Între timp, Newcastle l-a transferat săptămâna trecută pe atacantul internaţional german Nick Woltemade de la Stuttgart şi luni l-a achiziţionat pe atacantul de la Brentford, Yoane Wissa, pentru 50 de milioane de lire sterline.

Liverpool nu a reuşit să finalizeze transferul în valoare de 35 de milioane de lire sterline al fundaşului englez Marc Guehi de la Crystal Palace. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a efectuat vizita medicală la Reds, dar eşecul lui Palace de a transfera un înlocuitor a dus la eşuarea transferului.

Fără niciun fel de mulţumire

La anunţarea tranzacţiei, Newcastle a publicat pe site-ul clubului o declaraţie extrem de scurtă, de doar 37 de cuvinte, fără nicio mulţumire sau admiraţie pentru jucătorul care i-a adus un trofeu în vitrină.

„Newcastle United anunţă vânzarea atacantului Alexander Isak către Liverpool pentru o sumă de transfer record în Marea Britanie. Jucătorul internaţional suedez s-a alăturat echipei Magpies de la Real Sociedad în 2022 şi a jucat 109 meciuri în toate competiţiile”, a anunţat Newcastle.

Citeşte şi: Inter Milan a clacat pentru prima dată în acest sezon! Udinese i-a venit de hac lui Chivu







