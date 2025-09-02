Echipa națională a României întâlnește Canada, pe 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, la Centrul Național Mogoșoaia, că este convins de faptul că o victorie în deplasare cu Cipru va aduce echipei naționale a României un succes și în următoarea partidă din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, cea cu Austria din luna octombrie.

„Meciul cu Canada este un test, iar în acest caz trebuie să îți urmărești alte obiective decât cel legat de rezultat. Ceea ce ne dorim cu Canada este ca jucătorii care nu au evoluat foarte mult până acum să aibă această posibilitate ca să se poată integra cât mai bine în ceea ce înseamnă echipa națională. Dar în același timp ne dorim să verificăm anumite lucruri astfel încât să obținem victoria în meciul din Cipru. Pentru că în mod cert o victorie în Cipru ne va aduce o victorie și cu Austria în octombrie. Iar acesta este cel mai important lucru“, a spus președintele.

România, în top 5 în ceea ce înseamnă delegări la nivel internațional

Chestionat în legătură cu nemulțumirile cluburilor din Superligăa în ceea ce privește greșelile de arbitraj, președintele FRF a afirmat că arbitrii români sunt în top 5 la nivel internațional.

„Cu siguranță domnul Vassaras (n.r. – Kyros Vassaras, președintele CCA) are momente când comunică și probabil că în perioada următoare va veni un asemenea moment. Trebuie să ne obișnuim, și în România și în fotbalul internațional întotdeauna când o echipă pierde există o nemulțumire și se dă vina pe arbitru. Dar cu siguranță arbitrii noștri în momentul de față performează la nivel internațional. România e în top 5 în ceea ce înseamnă delegări la nivel internațional, ceea ce înseamnă că arbitrii noștri se bucură de recunoaștere.

Și ceea ce ne dorim este ca și la nivel național să asistăm la un număr cât mai mic de greșeli de arbitraj și discuții cât mai puține. Trebuie să înțelegem contextul față de ce se întâmplă în Europa, numărul de camere cu care se filmează în România, faptul că nu toate stadioanele corespund în ceea ce privește plasamentul camerelor, apoi avem uneori și problema legată de tehnologie. Deci sunt lucruri la care lucrăm în această perioadă. Chiar anul viitor vom avea aici, la Mogoșoara, primul hub pentru implementarea sistemului VAR în România“, a mai precizat Burleanu.

