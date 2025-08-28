Sold Out la U Craiova – Bașakşehir: bilete mai scumpe și de 7 ori. „Leii” sunt mari favoriți la calificare

Universitatea Craiova este la doar 90 de minute de o calificare istorică în grupele unei competiții europene. Lider incontestabil în Superliga și cu un parcurs excelent în preliminariile Conference League, Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului în România, iar în această seară, de la ora 20:30, se joacă meciul retur din dubla cu Bașakșehir.

Elevii lui Mirel Rădoi au reușit să se impună în partida de la Istanbul, scor 2-1, însă meciul retur se anunță a fi unul extrem de dificil, chiar dacă Craiova se califică și în cazul unui rezultat de egalitate.

Sold Out în Bănie

După cum era de așteptat, Noul Ion Oblemenco va fi plin până la refuz, conform declarațiilor organizatorilor, care anunțau peste 23.000 de bilete vândute cu mai bine de două zile în urmă, pe lângă cele 4.000 de abonamente existente.

Conform unui material publicat de digisport.ro, prețul biletelor pe „piața neagră” a ajunsă să fie și de 7 ori mai mare decât cel real. Ieri, mai erau doar câteva bilete disponibile, iar cel mai probabil astăzi vor fi și acestea vândute.

Cum arată cotele la pariuri pentru duelul cu Bașakșehir?

Oltenii pornesc cu avantaj de un gol, în urma victoriei 2-1 obținută săptămâna trecută, la Istanbul, iar casele de pariuri merg pe mâna Craiovei. La Superbet, partenerul oficial al oltenilor, Craiova are o cotă de 1.31 pentru calificare, în timp ce turcii au o cotă de 3.25 să se califice în grupa Conference League.

În ceea ce privește cotele pentru rezultatul final al partidei (1×2), cifrele prefațează un duel destul de echilibrat. O victorie a Universității Craiova este cotată cu 2.65, un rezultat de egalitate cu 3.50, iar un eventual succes al echipei din Istanbul cu 2.57. Unul din cele mai interesante ponturi pariuri XBets pentru Craiova – Bașakșehir este „Ambele Marchează și Peste 2.5 goluri în meci”, selecție cotată cu 2.32.

În condițiile eșecului din tur, echipa din Istanbul trebuie să iasă la joc, să-și asume riscuri, astfel că este destul de probabil ca oltenii să aibă spații la dispoziție. În plus, statisticile sunt de partea alb-albaștrilor, care au un istoric recent foarte bun: 8 victorii în ultimele 9 meciuri, o medie de peste goluri pe meci și o bază de suporteri impresionantă. De cealaltă parte, turcii vin în Bănie fără victorie în ultimele 3 meciuri și cu gol primit în fiecare din ultimele 4 meciuri, ceea ce înseamnă că apărarea nu este la cel mai bun nivel.

Meciurile cu cele mai mulți suporteri pe Noul Ion Oblemenco

După cum precizam în prima parte a articolului, stadionul va fi plin în această seară, la fel cum s-a mai doar la partidele cu FCSB din sezoanele anterioare.

U Craiova vs FCSB – 14.05.2018 (29.000 de spectatori)

U Craiova vs FCSB – 21.10.2018 (30.000 de spectatori)

U Craiova vs FCSB – 15.09.2019 (30.000 de spectatori)

U Craiova vs FCSB – 08.05.2022 (30.000 de spectatori)

U Craiova vs FCSB – 30.04.2023 (29.588 de spectatori)

La cea mai recentă partidă jucată în Conference League, pe Ion Oblemenco, victoria 3-0 cu Spartak Trnava (07.08.2025), au asistat 22.664 de spectatori, iar la partida cu Sarajevo (4-0, pe 31.07.2025) 20.070 de spectatori.