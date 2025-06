România U19 | Ioan Vermeșan: „Trebuie să acceptăm realitatea“

Atacantul Veronei, Ioan Vermeșan, a recunoscut superioritatea adversarilor în partida cu Olanda, pierdută cu scorul de 1-3, în semifinalele CE Under-19. A precizat că toată lumea a dat tot ce a avut mai bun în meciul de pe stadionul Giulești.

„Ne-am făcut gânduri mari, am avut visuri mărețe, dar acum acceptăm realitatea și trecem mai departe. Nu cred că ne-a lipsit nimic. Cred că am întâlnit o echipă mai bună ca noi. Am dat tot ce am putut pe teren și cred că nimeni nu a plecat nemulțumit. Rămânem cu o experiență minunată, cu prietenii. Le mulțumim suporterilor. A fost o semifinală superbă pentru noi, o experiență foarte frumoasă și pentru asta le mulțumim. O văd pe Olanda câștigătoare la cum i-am simțit în teren“, a declarat Ioan Vermeșan, citat de Agerpres.

Jucător al echipei italiene Hellas Verona Primavera, Ioan Vermeșan nu exclude ca pe viitor să evolueze în România: „Nu știu dacă au venit oferte pentru mine deocamdată, probabil că știe impresarul meu. Vom discuta și vom lua o decizie. Mă gândesc și la o revenire, dar dacă am plecat pe drumul de afară aș vrea să fac pasul la echipa la care sunt“.

