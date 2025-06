CE U21 | Emil Săndoi: „România nu trebuie să piardă cu Italia“

Selecționata de tineret a României se pregătește de debutul la Campionatul European U21 din Slovacia (11-28 iunie). Această participare este cea de-a patra consecutivă la un turneu final pentru reprezentativa noastră.

Tricolorii vor întâlni miercuri, 11 iunie, de la ora 22.00 (Pro TV), la Trnava, reprezentativa Italiei. Următoarele două meciuri din Grupa A vor fi împotriva Spaniei, pe 14 iunie (ora 19.00), și Slovaciei, pe 17 iunie (ora 22.00).

Cel mai bun rezultat al României în cele patru participări de până acum la CE de tineret (1998, 2019, 2021, 2023) l-a înregistrat în 2019, când a atins faza semifinalelor. S-a reușit totodată și calificarea la JO de la Tokyo 2020.

La ultima ediție a EURO U21, organizată de România împreună cu Georgia, naționala de tineret a încheiat pe ultimul loc al grupei din care mai făceau parte Spania, Ucraina și Croația, cu doar un punct.

„E important când intri într-o competiție să nu pierzi primul meci“

Emil Săndoi, selecționerul naționalei de tineret la precedenta participare la un turneu final de Campionat European, a declarant că România nu trebuie să piardă cu Italia în prima sa partidă de la EURO U21. Asta pentru a avea șanse să depășească faza grupelor.

„Poate a fost puțin ghinion la tragerea la sorți a grupelor. Dar știți care ar fi avantajul? Că nu vom întâlni Spania în primul meci. Când eram eu (n.r. – la CE 2023 găzduit de România și Georgia) am jucat cu Spania primul meci (n.r. – pierdut cu 0-3)… Iar Spania are o posesie prelungită indiferent cu cine joacă. Încearcă mereu să te subordoneze, să te facă să alergi mereu după minge. E bine că întâlnim Italia în primul meci, pentru că Italia nu este la nivelul Spaniei. Și poate ăsta va fi un avantaj. Pentru că e important când intri într-o competiție să nu pierzi primul meci. Pentru că acel rezultat te ține în cărțile calificării. Dacă pierzi primul meci de la un turneu final atunci ești obligat să le câștigi pe celelalte două. Deci România trebuie să nu piardă cu Italia“, a afirmat tehnicianul, pentru Agerpres.

„E bine și că jucăm cu naționala țării gazdă, cu Slovacia, în ultima etapă a grupelor. Pentru că ei dacă nu mai au șanse în ultimul meci, atunci totul se poate transforma într-un avantaj pentru noi. Nu e simplu, dar e posibil orice. Se poate depăși faza grupelor, dar nivelul e foarte ridicat de fiecare dată la un turneu final. Nu putem să comparăm jocurile din preliminarii cu cele de la turneul final. M-am convins și eu pe propria piele la precedenta ediție a Campionatului European (n.r. – 2023). Nu avem o misiune ușoară în Slovacia, dar eu cred că șansele noastre există“, a adăugat Săndoi.

„Nu trebuie comparate generațiile între ele“

Fostulmare fundaș al Craioveui apreciază faptul că jucătorii din lotul condus de Daniel Pancu au arătat unitate de grup în meciul cu Elveția din preliminarii:

„La ultimul joc din preliminarii, cel cu Elveția, unul decisiv și pe care l-am câștigat, am văzut la echipa noastră o unitate de grup și o dorință din partea fiecărui jucător dusă până la extrem și sacrificiu. Din punctul ăsta de vedere cred că suntem pe un drum bun“.

În opinia lui Emil Săndoi, nu trebuie făcută o comparație între actuala generație și cea care atingea faza sferturilor de finală de la EURO U21 din 2019.

„Nu trebuie comparate generațiile între ele. Până la urmă, de aia sunt generații diferite. E vorba și de forma sportivă, de componența lotului. La o primă reprezentativă te poți gândi că ai un nucleu de jucători și poți să îți faci o strategie ‘a la long’… Dar la tineret ești obligat să schimbi. Poate nu total de la o generație la alta, dar la două generații ești obligat. De aceea nu e bine să comparăm. Însă e normal ca fiecare să își dorească să depășească performanțele care au fost în 2019“, a afirmat Săndoi.

„Louis Munteanu este un jucător-cheie“

Atacantul lui CFR Cluj, Louis Munteanu, este un jucător-cheie al naționalei de tineret a României, susține fostul selecționer.

„Louis Munteanu este un jucător cheie al selecționatei de tineret. E însă important și când îl ai la lot. Mie mi-a venit la lot acum doi ani cu o zi înainte de primul meci oficial la Campionatul European. Așa că pentru mine atunci a fost o problemă, pentru că mai pierdusem niște jucători, pe Drăgușin, pe Mihăilă care s-a accidentat. Târnovanu a venit și el cu o zi înainte, deci jucători pe care eu m-aș fi bazat. Louis Munteanu s-a și maturizat în ultimul timp. El chiar dacă mai dispare așa câteodată din joc, el e foarte periculos în preajma careului. El e un jucător de execuție, nu de travaliu sau de luptă. Nu întâmplător e golgheterul campionatului“, a explicat acesta.

„Să creadă în șansa lor până la capăt“

Emil Săndoi le-a transmis jucătorilor din lotul României pentru EURO U21 din Slovacia să creadă în șansa lor până la capăt.

„Unii jucători din actualul lot i-am avut și eu în 2023, doar că ei erau mai mici ca vârstă. Borza, Grameni, Louis Munteanu sunt născuți 2002, iar acum ei au maturitate față de atunci. Am lucrat cu o parte dintre jucătorii de la lot, pe alții îi cunosc foarte bine. Eu le țin pumnii la acest turneu final pentru că în campania de calificare au reușit să formeze un spirit de echipă. Emulația asta din jurul echipei și unitatea sunt lucruri foarte importante. Spiritul de echipă se clădește și în campania de calificare, lucru pe care eu nu l-am avut la dispoziție pentru că am fost țară gazdă. Am avut doar două acțiuni amicale înainte de turneul final. Așa că eu le transmit să creadă în șansa lor până la capăt“, a precizat el.

