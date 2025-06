Mircea Lucescu: „Austria a meritat victoria, a fost echipa mai puternică“

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat după înfrângerea suferită în deplasare cu Austria, scor 1-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că adversara a meritat victoria.

„Austria a meritat victoria. S-a prezentat ca o echipă mai puternică, mai omogenă. Evoluează cu aceiași jucători de mult timp, au un grup foarte puternic și fiecare dintre ei poate fi titular. Au jucători care provin din campionate puternice, titulari în campionatul Germaniei. Și s-a văzut diferența fizică, pentru prima repriză a fost echilibrată. Noi am început foarte bine atât timp cât ne-a ținut potențialul nostru fizic. Am avut câteva contraatacuri pe care le puteam duce la finalizare. Ar fi fost extraordinar să se termine la pauză 0-0, pentru că lucrurile se puteau schimba în repriza secundă“, a afirmat selecționerul la Antena 1.

„După care ei au preluat inițiativa în repriza a doua. Ritmul nostru a scăzut, al lor a accelerat. Am avut și ghinion cu golul acela din aut (n.r. – primul gol), apoi și autogolul… deja e prea mult. La primul gol a fost și o împingere la Bancu, iar la al doilea nu am ieșit toți în linie, așa cum trebuia. Rezultatul le e favorabil lor și îl merită“, a adăugat antrenorul.

„Să vedem ce ne propunem“

Mircea Lucescu susține că naționala României a avut și momente bune în acest meci de care s-a arătat mulțumit.

„Noi acum trebuie să mergem mai departe. Important e pentru mine ca echipa să crească în joc și ca valoare. Și azi au fost momente în care am dominat, am condus jocul, am pasat foarte bine, dar ne-a lipsit acea forță explozivă la finalizare“, a menționat el.

„Grupul la noi se destramă pentru că avem o mulțime de accidentări. Dar eu ce pot să spun e că echipa a jucat bine. Acum să vedem ce ne propunem, pentru ca echipa asta ușor-ușor să ajungă să conducă jocul, nu să suporte jocul. Jucătorii trebuie să înțeleagă că ăsta este drumul pe care trebuie să mergem“, a mai spus Mircea Lucescu.

România va juca următorul meci marţi, 10 iunie, la București, cu Ciprul.