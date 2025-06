Preliminarii CM 2026 | Mircea Lucescu: „Riscăm cu Austria atât cât e nevoie“

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seară, într-o conferință de presă susținută la Viena, că în meciul din deplasare cu Austria, din preliminariile CM 2026, își propune să riște atât cât e nevoie. A subliniat că a analizat foarte bine adversarul.

„Austria este o echipă care joacă de foarte mult timp împreună. Are o omogenitate de joc și o omogenitate sufletească, aș putea spune. Au jucători maturi, jucători aflați la cel mai bun nivel al performanței sportive. Așadar întâlnim o echipă pe care o cunoaștem, ei ne cunosc de asemenea. În această confruntare sper ca starea noastră de spirit, care este deosebită, să ne ajute să echilibrăm experiența jucătorilor lor care evoluează în campionatul Germaniei.

Ne propunem să riscăm mâine atât cât este nevoie într-un joc. Nu pot să vorbesc despre ei, despre calitățile lor, dar să fiți convinși că i-am analizat foarte bine. Au un joc la care ei nu pot renunța, l-au practicat și în preliminariile Campionatului European și la turneul final. Jucătorii lor sunt aceiași, sunt 11-12 jucători care evoluează de fiecare dată. A fost construită o națională ca o echipă de club. Austria are și un antrenor extraordinar, care a știut să impună filosofia lui. Știm că este o echipă care verticalizează. Deci știm la ce să ne așteptăm. Acum să vedem în ce măsură putem să anticipăm“, a spus „Il Luce“.

„Acel arbitru din acel moment nu a mai fost delegat de UEFA“

„Să vedem în ce măsură putem să trecem peste înfrângerea nemeritată cu Bosnia. Pentru că nu ne putem ascunde, am fost furați pur și simplu. Acel arbitru din acel moment nu a mai fost delegat de UEFA, deci înseamnă că greșeala lui a fost colosală, având în vedere că e o competiție în care orice punct contează pentru a ajunge la Cupa Mondială. E îndeajuns să greșească cineva și mai ales intenționat, iar cealaltă echipă pierde. Și nu e vorba doar de puncte, ci și de starea de spirit care e influențată. Cred că băieții au trecut peste asta, ne-am adunat, am încercat să ne refacem moralul. Într-un timp scurt cred că am reușit să formăm un grup omogen care să își dorește foarte mult să câștige meciul de mâine. Cu ce mijloace și ce se va întâmpla, vom vedea pe terenׅ“, a adăugat Lucescu.

„Noi putem compensa cu o dăruire fantastică“

Jucătorii români trebuie să compenseze experiența superioară a austriecilor cu o „dăruire fantastică“, susține selecționerul.

„Sper să aducem în teren multă energie competitivă și un echilibru emoțional care să ne permită să jucăm cu mare încredere în noi și în potențialul nostru. Asta e esențial. Ei au tip de joc foarte bine pus la punct, au demonstrat asta și la Campionatul European, au câștigat meciuri importante acolo. Deci au de partea lor o experiență superioară. Noi putem compensa cu o dăruire fantastică. Și sunt convins că o vom avea“, a afirmat antrenorul.

Prima reprezentativă a României întâlnește Austria, sâmbătă, 7 iunie, de la ora 21:45 (Antena 1), pe Stadionul „Ernst-Happel“ din Viena. Apoi va da piept cu Cipru, marţi, 10 iunie, de la ora 21.45, pe Arena Națională, în Grupa H a preliminariilor CM 2026.

În primele două meciuri ale preliminariilor, România a pierdut cu Bosnia-Herțegovina (scor 0-1) și a câștigat cu San Marino (scor 5-1). În clasamentul Grupei H, România ocupă locul 2 în clasament, cu 3 puncte, la egalitate cu Cipru.

Citeşte şi: Preliminarii CM 2026 | Andrei Burcă: „Suntem pregătiți să facem o treabă cât mai bună“