Liga 2 / Valentin David: “Dezamăgirea e mare”

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Valentin David, a fost tare dezamăgit după înfrângerea suferită în faţa formaţiei FC Bihor Oradea, 0-3 la Severin.

“Era normal ca aceea care dă gol să câștige, mai ales că iarăși avem aceleași probleme de lot. Am avut și neșansă. Din păcate nu am reușit să introducem mingea în poartă. Cine a dat primul gol, ăla a câștigat, pentru că e greu să revii pe căldura asta, pe improvizațiile pe care le avem. Dar trebuia să vină odată și lucrul ăsta, pentru că am jucat atâtea meciuri cu copiii ăștia, cu improvizațiile astea pe benzile laterale. Echipele bune acolo te bat, nu pe zonă centrală. Regret că Blidar nu a înțeles exact despre ce este vorba când jucătorul advers își face mingea pe piciorul drept. Trebuie să-l blochezi, pentru că e normal că urmează un șut. Și el este un copil care nu a jucat de mult timp, iar atunci când a jucat a făcut-o foarte puțin”, a declarat Valentin David.

“Încă o dată, căutăm lucrurile bune din ce au mai rămas bune și mergem înainte. Mai avem o etapă. Dezamăgirea e mare, e clar. Noi, cei vechi, știm că orice înfrângere acasă este dureroasă, dar 3-0… Ce să facem, să apărem triști în fața copiilor? Le-am transmis foarte bine felicitări pentru cât au ținut de rezultat, apoi asta este!”, a completat Valentin David.

FCU Craiova: C. Sandu – Blidar, A. Camara, Biosan, Padula – Ghindovean, Vl. Pop, M. Ilie (’3, Raicea) – Abbey, Cl. Bălan, T. Ciubotaru (’77, D. Manea).

