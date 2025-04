Liga 2 / CSM Slatina a scos doar un punct cu Ceahlăul

Reprezentanta Oltului de la Liga 2, CSM Slatina, a înregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 0-0, în partida susţinută sâmbătă, pe teren propriu, în faţa Ceahlăului Piatra Neamţ. Confruntarea a contat pentru etapa a 3-a din play-out, Grupa B.

CSM Slatina: Răcășan – Mitran, Burnea (’19, Sima), Gherghe, C. Toma – S. Matei (’58, Kayondo), E. Pacionel (’70, D. Toma) – Mihaiu (’70, Radu), Năstăsie, R. Hernando (’46, Leață) – Trică.

La finalul partidei, antrenorul Slatinei, Claudiu Niculescu, s-a arătat dezamăgit de rezultat, ţinând cont că elevii săi au jucat în superioritate numerică aproximativ 70 de minute, Kamil Wiktorski fiind eliminat în minutul 22.

“Îmi doream să câştigăm acest meci pentru a ne consolida prima poziţie. A fost un meci echilibrat, deşi am jucat 70 de minute cu un om în plus. N-am făcut un joc bun deloc, trebuie să recunosc asta. Mai mult ca sigur a fost şi o relaxare, din cauza faptului că obiectivul a fost îndeplinit încă de acum două etape. Nu e o scuză şi sunt puţin supărat pentru că nu am reuşit să câştigăm acest meci”, a declarat Claudiu Niculescu, citat de News Flux.

“Trebuie să mergem mai departe. Avem meci vineri, la Afumaţi, pe care dacă-l vom câştiga nu se va schimba nimic în ierarhia clasamentului. Trebuie să ridice privirea din pământ. Avem posibilitatea ca vinerea viitoare să reparăm ceea ce am stricat astăzi”, a completat Claudiu Niculescu.

Citeşte şi: Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 4 din play-off și 3 din play-out