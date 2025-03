Vladimir Screciu, dezamăgit și dezamăgitor: „Greu de digerat. Să ne trezim!“

Mijlocașul Universității Craiova, Vladimir Screciu, a fost dezamăgit de rezultatul și jocul echipei din meciul cu FCSB, el însuși evoluând foarte slab.

„A fost un meci foarte greu, nu ne-a ieşit ce am încercat să facem la antrenamente în această săptămână. Bine că s-a întâmplat acum. În play-off încep finalele şi poate că aşa a fost să fie, să ne trezim şi să vedem ce mai avem de lucrat. Este o înfrângere greu de digerat, mai ales că nu ne-a ieşit jocul aşa cum ne doream. Acum ştim unde avem de lucrat. FCSB este o echipă care se luptă pentru câştigarea campionatului. Totul a depins de noi. Noi ne-am făcut meciul mai greu! Nu am putut practica ce am făcut la antrenamente“, a declarat Vladimir Screciu, la DigiSport.

