Spaniolii exultă după cucerirea CE din Germania

Selecţionata Spaniei a câştigat Campionatul European din 2024, duminică seară, pe „Olympiastadion“ din Berlin, după ce a învins Anglia în finală, cu scorul de 2-1. „La Roja“ a tranșat victoria grație lui Nico Williams (’47) şi Mikel Oyarzabal (’87). Golul englezilor a fost reuşit de Cole Palmer (’73).

Ibericii au avut un parcurs perfect

În drumul său spre trofeu, Spania a avut un parcurs perfect, reuşind să câştige toate meciurile! A trecut, pe rând, de Croaţia (3-0), Italia (1-0) şi Albania (1-0) în grupă, a învins Georgia (4-1) în optimi, Germania (2-1, după prelungiri) în sferturi, Franţa (2-1) în semifinale şi Anglia (2-1) în finală.

Spania: Unai Simon – Dani Carvajal, Robin Le Normand (’83, Nacho), Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri (’46, Martin Zubimendi), Fabian Ruiz – Lamine Yamal (’89, Mikel Merino), Dani Olmo, Nico Williams – Alvaro Morata (’68, Mikel Oyarzabal).

Selecţioner: Luis de la Fuente.

Anglia: Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi – Bukayo Saka, Kobbie Mainoo (’70, Cole Palmer), Declan Rice, Luke Shaw – Phil Foden (’89, Ivan Toney), Jude Bellingham – Harry Kane (’61, Ollie Watkins).

Selecţioner: Gareth Southgate.

Cartonaşe galbene: Olmo (’31) / Kane (’25), Stones (’53), Watkins (’90+2).

Au arbitrat: Francois Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa); Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz (ambii din Polonia).

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Massimiliano Irrati (Italia).

Spania a devenit prima echipă cu patru titluri europene. Precedentele au fost obţinute în 1964, 2008 şi 2012.

Anglia a pierdut a doua sa finală la rând. În urmă cu trei ani, la Londra, era învinsă de Italia la loviturile de departajare.

Gareth Southgate a devenit al treilea antrenor care atinge două finale de EURO, după germanii Helmut Schoen şi Berti Vogts.

Rodri și Yamal au impresionat la Euro 2024

Mijlocaşul spaniol Rodrigo Hernandez a fost desemnat cel mai bun jucător al CE din Germania. „Rodri“ (28 ani), jucătorul campioanei en titre a Angliei, Manchester City, a cucerit cu această ocazie primul său trofeu cu „La Roja“. El a fost nevoit să părăsească terenul la pauza finalei de duminică, din cauza unei accidentări.

Un alt spaniol care a impresionat la Euro 2024 a fost Lamine Yamal. El a devenit cel mai tânăr jucător care a jucat la EURO, în meciul cu Croaţia (3-0), la 16 ani şi 338 de zile. Apoi a devenit cel mai tânăr marcator într-o semifinală, 24 de zile mai târziu. Duminică a devenit cel mai tânăr jucător care dispută şi câştigă o finală, la 17 ani şi o zi.

Premiile au fost atribuite de un juriu compus din 12 experţi din cadrul UEFA, care a inclus personalităţi precum Fabio Capello şi Rafa Benitez.

Altfel, spaniolul Dani Olmo, care a marcat trei goluri de la debutul turneului, a împărţit titlul de golgheter al EURO 2024 cu englezul Harry Kane, olandezul Cody Gakpo, germanul Jamal Musiala, slovacul Ivan Schranz şi georgianul Georges Mikautadze.

Luis de la Fuente: „Aceşti jucători sunt un exemplu pentru societate“

Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a asigurat duminică seară că jucătorii săi fac parte dintr-o generaţie de fotbalişti care reprezintă „un exemplu pentru societate“.

„Este vorba despre fotbal, dar acestea sunt valori. Este o generaţie de fotbalişti care sunt un exemplu pentru societate. Tineri şi veterani cu dorinţă de muncă, solidaritate şi camaraderie, tot ce ajută la concurenţă şi luptă pentru a câştiga ceva. Cel mai important lucru nu este ceea ce am realizat, ci întregul proces. Îl comentez de 44 de zile şi aceşti fotbalişti sunt un exemplu pentru societate, pentru valorile pe care le reprezintă. Nu ştiu dacă vom schimba ceva în societate, dar tinerii văd aceşti jucători nu ca pe nişte copii răsfăţaţi, ci ca pe nişte oameni care au muncit mult“, a declarat selecţionerul spaniol, citat de Agerpres.

„Trebuie să ne felicităm pentru că avem o generaţie minunată de jucători. Fotbalul evoluează, nu doar sub aspect tehnic. Generaţia actuală nu este comparabilă cu alte selecţionate din trecut. Cei din perioada lui Aragones şi Del Bosque erau cei mai buni la acea vreme şi erau inovatori. Am evoluat, ne-am adaptat la fotbalul modern şi este o schimbare firească.

Acest grup de fotbalişti nu se satură să se perfecţioneze, să încerce să câştige. Sunt mândru de ei, din prima şi până în ultima zi, asta face munca mai uşoară. Mă bucur pentru entuziasmul pe care l-am generat alături de jucători şi de colectivul de antrenori. Şi mă bucur pentru ţara mea, pentru Spania, pentru entuziasmul pe care l-am generat“, a mai spus Luis de la Fuente.

Gareth Southgate: „Spania a fost cea mai bună echipă a turneului“

La rândul său, selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a recunoscut că „La Roja“ a fost „cea mai bună echipă“ de la CE 2024. El a punctat că a „meritat“ să cucerească trofeul.

„Ca întotdeauna în acest gen de meciuri, marjele sunt subţiri, dar Spania a fost cea mai bună echipă din turneu. Per total, au meritat să câştige.

Ne-am luptat până la capăt, dar astăzi nu am avut o posesie suficientă a mingii. Asta înseamnă că ei au avut mai mult control asupra jocului şi asta poate ajunge să te epuizeze. Am avut un pic de implus până la egalare şi o mare şansă de a egala din nou în final. Nu sunt sigur că am făcut suficient în toate cele 20 de minute“, a subliniat el.



Întrebat dacă va continua în postul de selecţioner după acest Campionat European, Southgate a precizat:

„Nu cred că este cel mai bun moment pentru a lua o astfel de decizie. Este greu să reflectezi atât de repede după o astfel de înfrângere. Bineînţeles, nimeni nu a mai reuşit niciodată până acum să ducă Anglia în două finale, dar am venit aici să câştigăm şi nu am reuşit să ne atingem obiectivul. Trebuie să discut cu persoanele potrivite şi nu o voi face imediat“.

