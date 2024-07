Să înceapă „fiesta“! Spania este din nou campioană europeană

Un nou Campionat European s-a încheiat, iar Spania este, pentru a patra oară, decernată campioană! Naționala iberică a câștigat marea finală EURO 2024 de la Berlin în fața Angliei, scor 2-1 și astfel a pus mâna încă o dată pe râvnitul trofeu. Mai mult de atât, toate meritele le revin tinerilor jucători ai Spaniei, care se pare că au retransformat această națională într-o adevărată putere.

Nu s-a riscat nimic în prima repriză

Meciul a debutat sub semnul echilibrului și al tatonării. Cele două formații nu s-au deschis în mai niciun moment în prima repriză, iar ocaziile și fazele importante au lipsit cu desăvârșire. De alocuri, Anglia a fost puțin mai periculoasă pe fazele ofensive, dar a „suferit“ mult la capitolul posesie. La cabine s-a intrat fără gol marcat, dar cu multe semne de întrebare privind partea secundă.

Un meci nu se joacă, ci se câștigă!

Repriza a doua a debutat cum nu se putea mai bine pentru trupa lui De la Fuente. Nico Williams a deschis scorul în minutul 47, după ce a primit o pasă excelentă în marginea careului de la Yamal. Spania și-a continuat ofensiva și a mai ratat o oportunitate mare de gol prin Olmo. Anglia s-a aruncat în atac abia după minutil 65, dar fără a da prea multe emoții la poarta adversă. Totuși, în minutul 70 s-a putut evidenția, din nou, inspirația lui Southgate. Acesta l-a schimbat pe Jude Bellingham, l-a introdus pe teren pe Cole Palmer, cel care la trei minute distanță (73) a și izbutit egalarea.

Jocul părea că se îndreaptă spre prelungiri, însă Mikel Oyarzabal a dat lovitura pe final. În minutul 85, acesta a împins mingea în poartă din mijlocul careului, după o centrare a lui Cucurella. A fost reușita decisivă, pentru că tabela nu s-a mai modificat până la final. De notat, totuși, că Anglia a mai irosit o oportunitate uriașă de gol în minutul 89. Dani Olmo s-a opus prelungirilor în acest meci, respinzând o minge cu capul de pe linia porții. Incredibil!

S-a fluierat după 95 de minute, Spania s-a impus cu 2-1 și „Football Is Not Coming Home“! Again!

SPANIA: U. Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, N. Williams – Morata. Antrenor: Luis de la Fuente.

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Shaw – Mainoo, Rice – Saka, Foden, Bellingham – Kane. Antrenor: Gareth Southgate.

Spania a devenit campioană continentală pentru a patra oară, la 12 ani distanță de la ultimul triumf și la șase decenii de la primul succes.

