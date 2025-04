Craiova: Vernisajul expoziției de pictură “Miraje”, a tinerei Francesca Dumitrașcu

Muzeul de Artă din Craiova este, mâine de la ora 15.00, gazda vernisajului expoziției de pictură “Miraje”, a tinerei artiste Francesca Dumitrașcu.

Expoziția va putea fi admirată la:

Palatul Jean Mihail (Muzeul de Artă)- Sala Oglinzilor 4-6 aprilie;

Galeria Arta 2 – 8-11 aprilie;

Teatrul Național ‚Marin Sorescu’’ – 12-17 aprilie;

Ramada Plaza Craiova – 18-30 aprilie;

Palatul Copiilor din Craiova – 5- 19 mai.

Despre “Miraje”

Mi-am imaginat expoziția “Miraje” încă de când am făcut prima lucrare cu referințe din lumea cărților de joc.

Contradicția dintre iluzie și realitate este punctul de plecare al acestei serii de lucrări. Termenul „miraj” definește o iluzie optică, o imagine înșelătoare, iar fiecare lucrare devine un asemenea miraj – un univers vibrant de culori și forme care ascund sensuri mai adânci. Simboluri precum Jokerul, dama și numerele se transformă în elemente ce reflectă jocul perpetuu al percepțiilor, al alegerilor și al experiențelor fiecăruia.

Culorile intense și compozițiile dinamice creează un joc de lumini și umbre, invitând privitorul să pătrundă într-o realitate paralelă, una în care linia dintre real și imaginar se estompează.

Cel mai important aspect al expoziției este că lucrările pot avea o însemnătate aparte pentru fiecare privitor, atribuindu-i experiențele proprii.

Astfel, se conturează un miraj care te atrage, dar care, în același timp, te face să întrebi: ce este real și ce este doar un joc al percepției?

Despre artist

Francesca Dumitrașcu este o tânără artistă, care și-a descoperit pasiunea pentru artă de la vârsta de 5 ani, când a început cursurile de desen sub îndrumarea profesoarei Ioana Fluerașu, urmând apoi timp de 13 ani cursuri de arte plastice la Palatul Copiilor.

S-a pregătit și s-a perfecționat alături de profesorul Valentin Boboc de la Palatul Copiilor din Craiova și Rece Alfred, profesor coordonator la Școala de Arte și Meserii Cornetti.

Pregătirea în domeniul artei a continuat la Instituto Marangoni School of Fashion and Design din Milano și la University of the Arts London, unde a urmat cursuri de design interior, fashion design și artă.

Prima expoziție a Francescăi a fost la vârsta de 7 ani, vernisajul având loc la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Craiova.

De-a lungul anilor, lucrările Francescăi au obținut numeroase premii naționale și internaționale la concursuri de artă secțiunea artă plastică, menționând printre acestea Premiul I la concursul internațional de creație originală “Basmele Reginei Maria” în anii 2023 și 2024.

Una dintre lucrările Francescăi, premiate la concursul național de artă “Odiseea Tânărului Artist” a fost expusă în cea mai mare expoziție de artă din țară “Art Safari” București.

Francesca a expus lucrările sale la Teatrul Național din București în cadrul Vernisajului expoziției Asociației pentru Educație Odiseea și Teatrul de Comedie București în cadrul expoziției “Odiseea Tânărului Artist”.

