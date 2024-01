Jurgen Klopp a anunţat despărţirea de Liverpool!

Șoc în Anglia! Antrenorul Jurgen Klopp (56 ani) a anunţat vineri că o va părăsi pe FC Liverpool la finalul sezonului 2023 / 2024. Motivul ar fi epuizarea. Klopp are o colaborare de aproape nouă ani cu „cormoranii“, începută în octombrie 2015.

„Am spus deja asta clubului în luna noiembrie. Pot înţelege că este un şoc pentru multă lume în acest moment, când auzi asta prima oară. Am explicat asta, ori cel puţin am încercat să explic. Iubesc absolut totul despre acest club, iubesc totul despre oraş, iubesc totul despre suporterii noştri, iubesc echipa, iubesc personalul. Iubesc totul! Dar faptul că tot iau această decizie vă arată că sunt convins că este cea pe care trebuie să o iau. Cum să spun… Am rămas fără energie.

Nu am nicio problemă acum, evident, ştiam deja de mai mult timp că va trebui să o anunţ la un moment dat, dar acum sunt absolut bine. Ştiu că nu pot face treaba din nou, şi din nou, şi din nou. După anii pe care i-am avut împreună şi după tot timpul petrecut împreună şi după toate lucrurile prin care am trecut împreună, a crescut respectul pentru voi, a crescut dragostea pentru voi. Vă datorez adevărul – şi acesta este adevărul“, a declarat tehnicianul german într-o conferinţă de presă.

Are cu ce se lăuda

Jurgen Klopp, care le-a mai antrenat pe Mainz 05 (2001-2008) şi Borussia Dortmund (2008-2015), a câştigat şapte trofee cu „cormoranii”: un titlu în Premier League (2020), Cupa Angliei (2022), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2019), Cupa Mondială a Cluburilor (2019), Supercupa Angliei (2022) şi Cupa Ligii engleze (2022).

La momentul acestui anunţ, Liverpool este lider în Premier League, cu un avans de cinci puncte faţă de Manchester City, care are un meci mai puţin disputat. ”Cormoranii” vor primi miercuri 31 ianuarie vizita lui Chelsea în campionat.

