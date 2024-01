Mbappe, cel mai bun marcator din istoria lui PSG în Cupa Franţei

Kylian Mbappe a reuşit un hat-trick pentru Paris Saint-Germain în partida câştigată cu 9-0 în faţa amatorilor de la US Revel, la finalul căreia echipa sa a obţinut calificarea în şaisprezecimile de finală ale Cupei Franţei. Mbappe, care a punctat în minutele 16, 45 şi 48, a devenit cu această ocazie cel mai bun marcator din istoria lui PSG în Cupa Franţei, informează Agerpres. Starul lui PSG are un total de 30 de goluri şi l-a depăşit pe fostul atacant congolez Francois Mpele (28 de goluri).

Actualul căpitan al echipei pariziene a reuşit această performanţă în 22 de meciuri disputate în Cupa Franţei în tricoul grupării de pe Parc des Princes. Mbappe a mai marcat alte două goluri în această competiţie pentru fosta sa formaţie, AS Monaco.

Rezultatele înregistrate în Cupa Franţei:

Vineri, 5 ianuarie:

Pau (L2) – (+) Nantes (L1) 1-4

Challans FC (N3) – (+) Rodez (L2) 0-4

Chambly (N2) – (+) Racing Colombes 92 (N2) 1-2

(+) Feignies (N2) – Quevilly-Rouen (L2) 1-0

Sarreguemines (R1) – (+) Valenciennes (L2) 0-2

FC Metz (L1) – (+) Clermont (L1) 1-1; 1-3, la loviturile de departajare

Sâmbătă, 6 ianuarie:

Fabregues (R1) – (+) Trelissac (N2) 1-4

(+) Romorantin (N2) – CS Moulien (R1 Guadelupa) 4-0

Ales (N2) – (+) Paris FC (L2) 1-2

(+) US Orléans (N) – Nîmes (N) 2-1

(+) Brest (L1) – Angers (L2) – 1-0

Lyon-La Duchere (N3) – (+) Le Puy (N2) 1-2

Lille (L1) – Golden Lion (R1 Martinica) 12-0

Les Herbiers (N2) – (+) Châteauroux (N) 2-2; 3-4, la loviturile de departajare

(+) Sochaux (N) – Lorient (L1) 2-1

Entente Sannois SG (N3) – (+) Bordeaux (L2) 1-1; 3-4, la loviturile de departajare

Saint-Omer (R1) – (+) Dunkerque (L2) 2-3

Avoine (N2) – (+) Strasbourg (L1) 0-4

Amiens (L2) – (+) Montpellier (L1) 1-2

(+) Nice (L1) – Auxerre (L2) 0-0; 4-2, la loviturile de departajare

Duminică, 7 ianuarie:

(+) Le Havre (L1) – SM Caen (L2) 2-1

Lens (L1) – (+) Monaco (L1) 2-2; 5-6, la loviturile de departajare

Pontarlier (N3) – (+) Olympique Lyon (L1) 0-3

Guingamp (L2) – (+) Rennes (L1) 0-2

Thionville Lusitanos (N3) – (+) Olympique Marseille (L1) 0-1

FC Dieppe (N3) – (+) Laval (L2) 0-4

FC Dinan Lehon (N2) – (+) Stade Reims (L1) 0-3

US Feurs (N3) – (+) AS Saint-Priest (N3) 3-5

Chambéry SF (N3) – (+) Toulouse (L1) 0-3

Louhans-Cuiseaux (N3) – (+) FC Rouen (N) 0-2

(+) Bergerac (N2) – FC Libourne (N2) 2-1

US Revel (R1) – (+) Paris SG (L1) 0-9

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în şaisprezecimile de finală. Tragerea la sorţi va avea loc luni.

