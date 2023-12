Hermannstadt – „U“ Craiova | Alb-albaștrii vor glorie și la Sibiu

AFC Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 14.00, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu, într-o partidă contând pentru etapa 19 din Superligă.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Hermannstadt!

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat arbitru central pe Cătălin Popa (Pitești). Asistenții acestuia vor fi Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe) și Romică Bîrdeș (Piești), iar rezervă Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe).

VAR-ul va fi asigurat de Istvan Kovacs (Carei) și Alexandru Cerei (Cluj).

Observator CCA va fi Nicolae Grigorescu (Timișoara). LPF l-a desemnat supervizor pe Octavian Goga (Brașov).

Ivaylo Petev: „Sper să ne prezentăm foarte bine“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, știe că misiunea de la Sibiu nu este simplă. Tehnicianul bulgar a periat formația gazdă, dar a punctat că vrea să-i vadă pe alb-albaștri impunându-și stilul de joc și câștigând toate cele trei puncte.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„Fiecare meci este important, nu doar acesta. Cel cu Hermannstadt este cel mai important pentru că este cel mai aproape. O să jucăm împotriva unei echipe foarte bune, care caută să joace un fotbal bun. Așa cum am văzut, acolo este un stadion foarte frumos și sper să fie o atmosferă foarte bună. Sper să ne prezentăm foarte bine, să anihilăm punctele lor forte și să ne punem în valoare atuurile nostre.

Totul se desfășoară normal la noi, este important că antrenamentele se fac cu bună dispoziție. Sunt niște mici probleme medicale, dar sper ca până la ora meciului să se rezolve. Îmi doresc ca echipa noastră să joace bine și să câștige“, a declarat Ivaylo Petev.

Mihai Căpățînă: „Vom merge cu un singur gând, de a câștiga“

Cele patru victorii consecutive de Universitatea Craiova în campionat și Cupă le-a redat optimismul și moralul bun jucătorilor. S-a observat ușor și din declarațiile făcute de Mihai Căpățînă vizavi de meciul cu Hermannstadt.

„Ne va aștepta o deplasare foarte grea. Știm foarte bine asta, pentru că dăm de o echipă care joacă un fotbal plăcut, bun. Dacă nu mă înșel, înainte de ultimul meci, pe care l-au pierdut, aveau 13 meciuri fără înfrângere, iar asta denotă că au o echipă puternică. Dar noi vom merge cu un singur gând acolo, acela de a câștiga cele trei puncte.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Traseul lor în Superligă a fost unul foarte bun. Au o echipă puternică, dar au și puncte mai puțin bune, pe care vom încerca să le folosim în favoarea noastră. Starea de sipirt este bună, având în vedere că am reușit să ne impunem și în Cupă. Aveam nevoie de această victorie, chiar dacă Farul nu a venit cu cea mai bună echipă. Este important că ne-am impus jocul, am reușit să câștigăm și să ne îmbunătățim moralul, având acum patru victorii consecutive. Sperăm să o legăm și pe cea de-a cincea.

Îi așteptăm (pe suporteri – n.r.) cu mare drag alături de noi, așa cum au fost și la meciurile trecute. Trebuie să ne încurajeze, pentru că împreună suntem, cu siguranță, mai puternici“, a comentat Mihai Căpățînă.

Marius Măldărășanu: „Tot timpul am jucat la victorie“

De partea cealaltă, strategul echipei AFC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a precizat că Universitatea Craiova este cea mai în formă echipă din Superliga, în momentul de față. El a subliniat însă că sibienii vor juca numai la victorie. Gazdele nu vor conta pe Mino Sota și Cristi Neguț, ambii fiind suspendați.

„Tot timpul am jucat la victorie. Și când s-a întâmplat să facem egal, noi ne-am dorit să câștigăm. Noi nu am jucat la egal și am obținut un punct, ci am jucat la victorie și am remizat. Uneori poate am meritat mai mult. Fiecare meci are istoricul lui.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Este adevărat că Universitatea Craiova, la ora asta, pare cea mai în formă echipă. Am înțeles că au ceva probleme la fundașii centrali, însă este important ca noi să dăm mai mult decât în ultimul meci de la Arad, din punct de vedere al atitudinii, al concentrării… Va trebui să dăm totul pe teren, pentru că ne așteaptă trei meciuri foarte grele pe acest final de an.

Craiova este acum pe locul 3, la egalitate cu locul 2 și nu are cum să nu fie un meci dificil, având jucători cu multă calitate. Pare o echipă mai organizată defensiv, pentru că ofensiv pare să aibă același stil, se bazează foarte mult pe individualități. Cred că Universitatea este acum o echipă echilibrată din punct de vedere defensiv – ofensiv. Știm totul despe ei, la fel și ei despre noi, iar diferența se va face pe teren“, a declarat Marius Măldărășanu.

Citește și: Liga 3 | ACSO Filiași a încheiat anul cu o masă și cu gânduri bune (VIDEO)