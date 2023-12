Liga 3 | ACSO Filiași a încheiat anul cu o masă și cu gânduri bune (VIDEO)

Staff-ul tehnic, cel admininstrativ și jucătorii clubului ACSO Filiași și-au dat întâlnire în această dimineață la stadionul „Orășenesc“. N-au făcut-o pentru vreun meci sau pentru vreun antrenament, pentru că s-a intrat deja în vacanță, ci pentru o masă în „familie“, ca de final de an. De grătar s-au ocupat administratorul bazei, nea Săndel, și Costel Vodiță, unul dintre secunzi, sub atenta observare a delegatului Ionică Peța. S-au făcut glume, dar și mici analize fotbalistice, amicale bineînțeles, toate la un pahar cu șpriț sau suc. Concluzia majorității a fost că 2023 a fost un an bun pentru ACSO Filiași. În plus, 2024 trebuie să aducă noi bucurii în sânul echipei și al suporterilor. VEZI VIDEO!

