Israel – România 1-2 | George Pușcaș: „E o mândrie ce s-a întâmplat“

Atacantul George Pușcaș a fost fericit după reușita din meciul cu Israel, care i-a adus României calificarea la un turneu final după opt ani.

„E o mândrie ce s-a întâmplat, e o bucurie pentru orice român. Mă bucur că le-am oferit această bucurie. La acel şut respins am stat foarte bine în teren, am urmărit să nu fiu în ofsaid. M-am dus după mingea aia şi am ştiut că o să fie mingea mea. Mă bucur că am dat gol. Lumea nu mă cunoaşte personal, mă vede doar pe teren şi mă judecă. N-am avut prestaţii foarte bune şi eu sper că acele critici mi-au adus un plus. Ştiam în sufletul meu că o voi scoate la căpat. Sunt foarte ataşat de acest grup şi atunci când îmbrac tricoul României, orice român poate să vadă că dau ultima picătură de transpiraţie şi nu există mândrie mai mare“, a spus Puşcaş, la Prima Sport.

