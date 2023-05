Andrei Ivan: „N-am avut emoţii deloc la acest penalti“

Andrei Ivan, căpitanul formaţiei Universitatea Craiova şi autor a două goluri în partida cu Rapid, câştigată cu 3-2 în 10 oameni, a afirmat că nu a avut emoţii în privinţa executării penaltiului, chiar dacă a fost nevoit să-l repete.

„A fost un meci greu pentru noi. Suntem bucuroşi că l-am câştigat şi că orice ar fi rămânem pe locul 4. În Giuleşti este un teren ‘greu’. Şi astăzi (luni – n.r.) am luat roşu în minutul 47, dar tot am câştigat. N-am avut emoţii chiar deloc la acest penalti. A fost prima oară când execut şi n-am avut emoţii. Nu l-am ‘citit’ pe Moldovan, dar m-am gândit că nu se aruncă tot acolo. Şi la Sepsi am jucat tot în 10 şi am câştigat cu 2-1. Ne prieşte să jucăm în 10. Contează că am luat cele trei puncte. Avem un grup bun, suntem uniţi şi asta se vede şi pe teren“, a explicat Andrei Ivan, la Digi Sport.

Întrebat despre posibilitatea ca Universitatea Craiova să încheie sezonul pe locul 3, „Jdechi“ s-a arătat rezervat în privinţa deznodământului partidei din Gruia: „Farul a ieşit deja campioană şi nu ştiu ce va fi cu CFR Cluj. Dacă Farul a ieşit campioană, normal că merită, a fost pe primul loc non stop“.

