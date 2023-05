Mihai Căpăţînă: „Am fost foarte afectat de această eliminare“

Mihai Căpăţînă, fotbalistul Universităţii Craiova eliminat în partida cu Rapid, câştigată cu 3-2, a ţinut să le mulţumească echipierilor săi pentru modul cum au continuat meciul şi pentru victorie. El a dezvăluit ce i-a transmis arbitrul Adrian Cojocaru când i-a acordat gratuit cel de-al doilea cartonaş galben.

„Mă bucur foarte mult că am reuşit să câştigăm, pentru că am fost foarte afectat de această eliminare. Este prima din cariera mea. Ţin să le mulţumesc colegilor pe această cale, pentru că au făcut un efort fantastic. Mă bucur mult că am luat cele trei puncte, pentru că aveam mare nevoie de ele. Nu există proteste, nici vorbă. Eu ştiam că mai am un cartonaş galben şi nu aş fi făcut aşa ceva. M-a eliminat pentru fault şi al doilea galben… Mi-a zis că Morais îşi făcuse preluarea spre poartă, era o situaţie promiţătoare pentru ei şi de aceea se dă galben. Este decizia dânsului, nu am ce să comentez. Vreau să le mulţumesc, din nou, colegilor mei că au reuşit să facă o partidă fantastică şi să câştigăm cele trei puncte“, a spus Mihai Căpăţînă, la Digi Sport.

„Cred că putem termina pe locul trei“

„Sigur că este un an ratat, dacă ne uităm la ce obiective ne-am propus la începutul anului. Ne doream mult mai mult de la acest sezon, dar nu am reuşit, din păcate. Mai este o mică şansă cu locurile de Conference League şi vom spera. Cred că putem termina pe locul trei. Chiar dacă Farul este deja campioană, cei care vor intra în teren vor încerca să joace la fel ca şi până acum. Nu ştiu ce vor face cei de la CFR Cluj sau cei de la Farul. Ştiu că noi avem meci cu Sepsi şi trebuie să-l câştigăm. Ne dorim să terminăm cu o victorie în faţa suporterilor noştri. Merită şi ei să fie răsplătiţi“, a completat fotbalistul de 27 de ani.

