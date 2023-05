CN de juniori | CSS Craiova, campioana României la Under 17

Bănia are toate motivele să zâmbească larg: CSS Craiova a cucerit titlul de campioană națională la Under 17. Trupa lui Alin Staicu și Robert Catană a confirmat așteptările în finala campionatului, susținută vineri, la Buftea, și s-a impus cu 3-1 în fața echipei similare a LPF Satu Mare. Golurile campionilor, care anul trecut au triumfat și la U16, au fost marcate de Robert Oprea (’26, ’53 și ’86). De menționat că adversarii au deschis scorul prin Buhai (’12), dar nu au făcut altceva decât să-i stârnească pe „puii de lei“.

CSS Craiova: Andrei Păuna – Florin Gașpăr, Mihai Nebancea, Liviu Iacob, Adrian Stăncălie – Adrian Uliu (’90+2, Teodor Cioară), Gabriel Ciobanu (’90+2, Ștefan Ilie) – Manuel Cristea (’87, Denis Marin), Vicenzo Foresti (’61, Marian Cristea), Sorin Popa – Robert Oprea (’90+2, Cezar Florea).

LPS Satu Mare: Dănuț – Foitoș, Chencean, Csatari, Șimoniac – Coceriuc, Komaroni, Oneț – Buhai, Zsigo (’73, Mihoc; ’82, Roman), Lakatoș (’73, Ionaș). Antrenor: Mihai Sabău-Svegler.

Să vină și Cupa!

De subliniat faptul că CSS Craiova poate realiza eventul în acest an competițional. Spunem asta pentru că „puii de lei“ vor susține și finala Cupei Naţional U17. Băieții lui Alin Staicu și Robert Catană vor lupta pentru trofeul pe 27 mai, de la ora 12.00, tot la Buftea, împotriva formației ACS FC Bacău. De menționat că gruparea moldavă a ieșit pierzătoare cu LPS Satu Mare în semifinala Campionatului Național, astfel că CSS Craiova are un alt motiv să creadă că poate încheia anul en fanfare.

Alin Staicu: „Sperăm să facem eventul“

Antrenorul principal al CSS Craiova U17, Alin Staicu, a explicat, pentru GdS Sport, cum au stat lucrurile pe teren și a menționat că vrea eventul.

„Am făcut un meci foarte bun, din punctul meu de vedere. Am jucat exact ceea ce ne-am propus. Am controlat jocul, am avut posesie… Ei ne-au surprins pe un contraatac, după ce în faza premergătoare am ratat de patru ori în aceeași acțiune. Am reluat jocul și am reușit să egalăm repede. Apoi am controlat în totalitate repriza a doua. Echipa adversă s-a apărat în propria jumătate și a încercat să ne prindă pe contraatac, dar nu i-a mai ieșit. Am reușit să mai marcăm de două ori prin Robi Oprea, care fost declarat și jucătorul meciului, la fel ca anul trecut. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm campionatul al doilea an consecutiv. Îi felicit pe băieți și sperăm să facem eventul. Trebuie să câștigăm și sâmbătă, să aducem și Cupa la Craiova! Ar fi ceva minunat pentru toată lumea“, a declarat Alin Staicu.

Se așteaptă la o replică bună din partea moldovenilor

CSS Craiova este favorită la cucerirea Cupei Național U17 și argumente sunt destule, dar Alin Staicu trage un semnal de alarmă și își pune elevii în gardă.

„Așa gândim și noi, dar cu siguranță meciul cu Bacău va fi mult mai complicat decât cel cu LPS Satu Mare. Am prevăzut oarecum chestia asta. Nu mi-a fost teamă de LPS, chiar dacă mă așteptam să fie o echipă bună. Mă aștept ca Bacăul să vină mult mai hotărâtă și să încerce să joace, au și jucători la lot, la fel ca noi. Probabil că ne-au și urmărit în finala cu LPS și ne-au studiat. Dar sper ca băieții mei să reușească să-și facă jocul și să tranșăm meciul în favoarea noastră. Cred că va fi un meci frumos și la sfârșit sper să câștigăm“, a punctat Alin Staicu.

