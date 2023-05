CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Ștefan Baiaram: „Am făcut un joc bun“

Decarul formației Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram, regretă că nu a reușit să frunctifice măcar una dintre ocaziile avute în partida cu CFR Cluj. El speră ca Știința să se impună în runda viitoare, cu Farul.

„Îmi pare rău că nu am înscris. Am făcut un joc bun și meritam să luăm cele trei puncte. Cu siguranță am venit să luăm cele trei puncte să ne apropiem de echipele din față. E un rezultat nemeritat și suntem mai montați pentru următoarele meciuri. Nu am avut șansă. Pe final am avut trei ocazii imense. Îmi pare rău că nu am putut să înscriu. CFR este o echipă experimentată cu jucători foarte buni. Nu pot să îmi dau cu părerea dacă i-am scos din lupta la titlu. Suntem conștienți de ce va urma. Farul e o echipă bună. Va fi un meci interesant pentru suporteri. Nu ne-a speriat (n.red. rezultatul meciului Farul – Rapid 7-2). Niciun meci nu seamănă cu altul. Cu siguranță, va fi alt meci“, a spus Ștefan Baiaram.

Citește și: CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Cu mai mult curaj punctele ajungeau în Bănie