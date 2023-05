CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Eugen Neagoe și Dan Petrescu au „atacat“ arbitrajul

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, duminică seară, în Gruia. La finalul jocului antrenorul Științei, Eugen Neagoe, a afirmat că rezultatul este mincinos și a criticat maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu.

„Sunt dezamăgit de rezultat. Cred că meritam cele 3 puncte. Repriza a doua a fost mult mai bună pentru noi, am avut vreo 4 ocazii mari de a marca. La noi, din ultimele patru jocuri, cel mai bun fotbalist de pe teren a fost portarul echipei adverse. Ăsta este fotbalul. I-am dominat, cred că am avut și posesie mai bună. Până la urmă contează rezultatul. Și cu FCSB am dominat partida. Nu este anul nostru din câte se pare. Meritam să câștigăm. Ne dorim să urcăm în clasament, dar mai sunt trei jocuri.

Le-am spus jucătorilor să ridice capul. Noi suntem de vină că nu am bătut. Eu cred că ar trebui să fiu și mai supărat. Nu poți să faci așa să ne sperii să-i dai roșu lui Andrei Ivan. Același arbitru i-a dat roșu și lui Baiaram la partida cu Rapid și la fel l-a anulat. Mai ușor, că avem și probleme cu inima. Noi nu am mai făcut scandal o săptămână că trebuia să primească Compagno roșu în minutul 30. Stai, lasă-ne să jucăm și noi, că de asta am venit până la Cluj, să ne testăm și noi valoarea.

Farul este o echipă bună, aseară a câștigat fără drept de apel împotriva unei echipe bune. I-am scos pe cei doi jucători care au avut ceva probleme medicale, Koljic și Roguljic, nu pare a fi nimic grav“, a spus Eugen Neagoe, la Digi Sport.

Dan Petrescu a făcut criză ne nervi

Mult mai vehement la adresa brigăzii de arbitri a fost tehnicianul CFR-ului, Dan Petrescu.

„Ce să mai spun? Nu mai spun nimic! Șapte din șapte, ne-au ciuruit, ne-au curățat, bravo lor. Nu am mai văzut așa ceva în istoria fotbalului. Șapte din șapte? Toate deciziile VAR, șapte din șapte, împotriva lui CFR? A dat roșu, nu mai e roșu. A dat penalti la Constanța, nu mai e penalti. A dat gol Maglica, nu e gol, azi e gol. Are Birligea penalti, nu mai e. Penalti clar la Morais, nu dă. Păi ce facem domnilor? Cu VAR-ul ne-au făcut praf. Interesul e să nu meargă CFR în Europa. Foarte bine, o să vedem ce vor face echipele în Europa.

Eu nu mai înțeleg nimic. Nu contează cum jucăm, slab, bine, dă la VAR ce e al meu. Nu vii și faci arbitrajul pe care l-a făcut băiatul ăsta azi. A fost anti CFR! Ăsta e arbitraj? Așa se arbitrează? Ce să mai vorbim de fotbal, nu are rost să mai vorbesc de fotbal, e istorie. Gata, nu mai am ce să zic“, a spus Dan Petrescu.

