CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Andrei Ivan: „Sunt bucuros că am marcat“

Căpitanul formației Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a fost destul de reținut după golul marcat în meciul cu CFR Cluj și regretă că oltenii nu au obținut victoria.

„Nu m-am bucurat la gol pentru că am crezut că sunt în ofsaid. Sunt bucuros că am marcat, dar nemulțumit că nu am câștigat. Avem 36 de puncte, suntem la 3 puncte de CFR, trebuie să ne antrenăm și să câștigăm cu Farul. S-a vorbit foarte mult de acel penalti. Am greșit. Nu pot să-mi explic cum am avut acea execuție. Dacă o mai lovesc de 100 de ori, nu mai dau așa. Poate așa a vrut Dumnezeu, să marchez astăzi (duminică – n.r.). Suntem ca UNICEF, pe toți îi ajutăm (n.r.- portarii adverși). A avut o zi bună Scuffet, cu FCSB a avut Târnovanu și așa pierdem puncte. Ne-a lipsit concentrarea în fața porții, avem foarte multe ocazii în fiecare meci“, a spus Andrei Ivan, la Digi Sport.

