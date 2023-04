Andrei Ivan: „CFR nu mi s-a mai părut la fel! E mai slabă!”

Căpitanul Universităţii Craiova, Andrei Ivan, consideră că rezultatul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1 nu reflectă deloc realitatea din teren. „Jdechi“ a punctat că gruparea campioană a scăzut mult valoric faţă de anii trecuţi.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că puteam câștiga pe final. Am avut și un penalti care nu s-a dat… Mergem înainte! Contează că nu am pierdut și ne gândim la următorul meci. Am dominat încă de la începutul meciului. Nu am reușit să marcăm mai mult. Am avut și probleme cu accidentările, dar este important că nu am pierdut. Nu ne gândim încă la titlu, trebuie să terminăm pe podium, să o luăm încetul cu încetul. Nu vreau să comentez nimic despre CFR, dar nu mi s-a părut la fel ca în sezoanele trecute, e mai slabă.

Eu sunt bine, am avut niște probleme, dar e bine că am terminat meciul în picioare. Mă ambiționează și lucrurile care s-au spus despre mine. De la meci la meci, vreau să fiu mai bun și să marchez pentru Craiova“, a spus Andrei Ivan, la Digi Sport.

Superliga – Play-off, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Rapid – Farul Constanta 1-1.

Duminică, 2 aprilie: „U“ Craiova – CFR Cluj 1-1.

Luni, 3 aprilie – ora 20.30: Sepsi – FCSB.

Clasament: 1. Farul 36 puncte (golaveraj 3-2), 2. CFR Cluj 34 (3-3), 3. FCSB 30 (1-1), 4. „U“ Craiova 29 (2-2), 5. Rapid 28 (3-3), 6. Sepsi 21 (1-2).

Superliga – Play-out, etapa 2:

Vineri, 31 martie: FCU – Petrolul 0-1.

Sâmbătă, 1 aprilie: UTA Arad – U Cluj 2-0, Hermannstadt – FC Botoșani 1-1.

Duminică, 2 aprilie: FC Argeş – FC Voluntari 0-2.

Luni, 3 aprilie – ora 17.30: CS Mioveni – Chindia Târgoviște.

Clasament: 1. Petrolul 24 (2-0), 2. FCU 23 (3-1), 3. Voluntari 21 (3-1), 4. Botoşani 20 (2-1), 5. U Cluj 20 (2-2), 6. Hermannstadt 18 (2-2), 7. UTA Arad 17 (2-1), 8. Chindia 16 (0-1), 9. FC Argeş 14 (0-4), 10. Mioveni 11 (0-3).

