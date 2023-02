Farul – „U“ Craiova | Eugen Neagoe: „Cred că va fi un joc frumos“

Universitatea Craiova o va întâlni luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe Farul Constanţa. Partida contează pentru etapa 24 din Superligă.

Antrenorul Ştiinţei, Eugen Neagoe, apreciază Farul Constanţa, dar crede că elevii săi pot controla jocul şi pot obţine cele trei puncte atât de importante în perspectiva participării în play-off.

„Este o partidă importantă, atât pentru noi, cât şi pentru Gică Hagi. Şi ei, ca şi noi, îşi doresc la fel de mult să câştige acest joc. Pe mine mă interesează foarte mult ca băieţii noştri să fie în cea mai bună dispoziţie la ora jocului, pentru că suntem pregătiţi. În acest moment suntem bine şi trebuie să arătăm şi mai bine decât am făcut-o în primele două partide. În acest moment nu putem să vorbim de campionat. Ne concentrăm pe următorul joc, pentru că totdeauna primul meci este cel mai important. Întâlnim o echipă valoroasă, care joacă un fotbal bun, la fel ca şi noi. Cred că va fi un joc frumos şi că se vor marca şi goluri“, a spus tehnicianul Universităţii Craiova.

„Nu va fi uşor, ştim!“

Eugen Neagoe îşi doreşte ca Universitatea Craiova să fie cea care dă „tonul“ în meciul cu Farul, dar şi cea care controlează meciul şi la sfârşit jubilează.

„Cei de la Farul formează o echipă bună, dar vreau să mă concentrez pe ce avem noi de făcut şi mai puţin pe ce vor face adversarii. Echipele mari totdeauna doresc să-şi impună jocul şi asta ne dorim şi noi. Vrem ca luni seară noi să fim echipa care impune jocul şi care va câştiga. Nu va fi uşor, ştim, dar jucătorii mei sunt conştienţi de dificultatea partidei, de efortul mare pe care trebuie să-l facă“, a completat Eugen Neagoe.

Acesta a anunţat că pe lista indisponibililor a mai apărut un nume: „Din păcate, astăzi (sâmbătă – n.r.) a intervenit o problemă destul de serioasă. Am pierdut un jucător important pentru jocul de luni. Mihai Căpăţînă a căzut şi şi-a fracturat două degete de la mână. Sperăm să revină cât mai rapid“.

„Crede în şansa la titlu“

Întrebat de lupta pentru titlu şi pentru podium, Eugen Neagoe a spus că nu şi-a pierdut speranţa.

„Orice echipă care va participa în play-off are şanse de a câştiga campionatul. Totdeauna echipa de pe primul loc are cele mai mari şanse, pentru că are mai multe puncte, dar nimic nu este jucat. Sunt zece etape şi teoretic poţi să câştigi 30 de puncte şi să ieşi campioană. În ceea ce ne priveşte, şi noi avem şanse reale. Ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte. Ne dorim ca distanţa să fie mult mai mică faţă de primul loc. Rămâne de văzut dacă vom şi reuşi să facem ce ne propunem“, a comentat antrenorul Ştiinţei.

Acesta a făcut un apel şi către fani: „Totdeauna Universitatea Craiova a fost puternică atunci când suporterii au fost în spatele nostru. Şi ca jucător am trăit asemenea momente. Când erau 40.000 în stadion ne dădeau o viteză sau două în plus. Puteam să alergăm mai mult. Asta îmi doresc să se întâmple în continuare. Sunt convins că dacă vom reuşi să facem un joc şi un rezultat bun cu Farul, cu siguranţă la partida cu CFR stadionul va fi plin. Băieţii mei au nevoie şi merită să aibă suporterii lângă ei“.

