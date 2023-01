Mihai Rotaru a evitat un scandal monstru cu FCU: „Nu am vrut să intrăm într-un litigiu“

Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a afirmat că impresarii portughezului Andre Duarte i l-ar fi propus pe fundașul concitadinei FCU. Acesta nu s-a arătat interesat de jucător, pentru că ținta numărul unul pentru postul de fundaș central a fost macedoneanul Gjoko Zajkov, care a și ajuns la echipă. În plus, Mihai Rotaru știe că Adrian Mititelu se prevalează de o clauză de prelungire a contractului cu Duarte, care ar fi valabilă până în 2024, deci s-ar fi născut un litigiu.

„Am vrut să transferăm un fotbalist în zona ofensivă, care să poată juca pe mai multe posturi, și l-am luat pe Ișfan. Vrem un fundaș stânga, pentru că avem o problemă cu accidentarea lui Bancu. Și am mai vrut un fundaș central, motiv pentru care l-am transferat pe Zajkov, titularul naționalei Macedoniei de Nord. Aici au fost mai multe variante, printre care și Duarte. Impresarii lui ni l-au propus, dar am refuzat pentru că nu am vrut să intrăm într-un litigiu și pentru că, mai mult ca sigur, nu va putea fi legitimat în România la vară“, a declarat Mihai Rotaru, pentru ProSport.

„Este dorit de Legia Varșovia“

De partea cealaltă, patronul echipei FCU, Adrian Mititelu, este dezamăgit de atitudinea lusitanului Andre Duarte.

„Avem o problemă cu Duarte, care se află sub contract cu noi până în 2024. Este dorit de Legia Varşovia, dar nu avem nicio ofertă. A năpustit peste noi să-i dăm drumul să plece cu orice preţ, nu gratis. Are o atitudine neserioasă, nu se antrenează… că se lasă de fotbal. M-a dezamăgit, nici n-a venit la joc (la amicalul cu CS Mioveni – n.r.)“, a comentat Mititelu.

