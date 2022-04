Andrei Ivan, optimist în privința returului cu Sepsi, de pe „Oblemenco“

Andrei Ivan, autorul golului Universității Craiova din meciul cu Sepsi, pierdut cu 2-1, din manșa tur a semifinalei Cupei României, consideră că echipa sa nu a făcut un joc atât de rău și că va reuși calificarea în manșa secundă, de pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„A fost un meci foarte greu. Sepsi are o echipă foarte bună! Chiar dacă se bate în play-out, eu cred că are echipă de play-off. Vom avea returul pe ‘Ion Oblemenco’ și vom vedea. Nu a fost un duș rece. Am pierdut pe final în fața unei echipe bune. Golul doi l-am luat pe un contraatac. A fost o greșeală a noastră, dar vom lucra la antrenamente să nu se mai întâmple. A fost foarte greu (fără Reghecampf pe bancă – n.r.). Știa să ne împingă de la spate, știa ce să ne zică, dar în meciul următor va fi bine“, a declarat Ivan.

Întrebat despre lupta pentru titlu, Andrei Ivan a spus: „Vedem la sfârșit unde vom fi. Nu ne gândim încă la titlu. O să luăm fiecare meci în parte și o să dăm totul să o câștigăm“.

