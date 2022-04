Paul Papp, după înfrângerea cu Sepsi: „Poate unora li se urcă la cap“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Paul Papp, a recunoscut că evoluția alb-albaștrilor din meciul cu Sepsi, de la Sfântu Gheorghe, din Cupa României, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. El ia în calcul și faptul că unii dintre colegii săi s-au mai relaxat după victoriile cu FCSB, CFR și Farul.

„Toți am făcut un joc prost. Toți, toți! Mai ales în prima repriză. Asta este, mergem înainte, e un duș rece pe care trebuie să-l uităm pentru că luni ne așteaptă un meci greu la Pitești. Cred că am fost neatenți, așa s-a scris istoria partidei. Alte ocazii nu au mai avut, am avut și noi ceva, dar e un joc slăbuț. Poate ne trezim puțin. Știți cum sunt oamenii, poate unora li se urcă la cap. Cred că avem o echipă capabilă pentru meciul următor“, a declarat Paul Papp.

Întrebat despre șansele la titlu, Paul Papp a transmis că obiectivul echipei rămâne locul 2.

„Noi vorbim de locul doi, suntem sub două echipe. Nu vreau să vorbesc despre titlu, e greu, e foarte greu. Noi trebuie să o luăm pas cu pas și sper să prindem locul doi“, a spus Paul Papp.

