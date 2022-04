Viorel Dinu: „Cred că nu ne-a ieșit jocul“ / Bergodi: „Un meci extraordinar“

Universitatea Craiova a pierdut prima manșă a semifinalelor din Cupa României, scor 1-2 cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, iar antrenorul secund al Științei, Viorel Dinu, a admis că lucrurile nu au decurs conform planului. De menționat faptul că acesta a vorbit în locul lui Laurențiu Reghecampf, care a fost suspendat pentru această partidă, după eliminarea de la Constanța.

„Am pregătit bine meciul. Ne așteptam la un duel greu, dar așa se întâmplă la fotbal, nu iese mereu ce pregătim. E bine că e un meci în dublă manșă și ne punem mari speranțe în meciul de acasă. Nu știu ce să spun de oboseală, nu cred. Cred că nu ne-a ieșit jocul și am intrat într-o mică degringoladă, după care nu am mai reușit să ne punem pe picioare.

Sunt convins că a fost o întâmplare. Nu-mi fac griji că nu o să jucăm bine luni, cu FC Argeș. A fost o greșeală, nu avem de ce să ne facem probleme. Avem o grămadă de victorii, de meciuri foarte bune. E un eșec pe care nu ni-l doream, dar așa s-a întâmplat”, a declarat Viorel Dinu.

Cristiano Bergodi, încântat de victorie

De partea cealaltă, tehnicianul formației din Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, s-a declarat încântat de evoluția elevilor săi.

„E o bucurie mare să câștigi un meci împotriva Craiovei, o echipă foarte, foarte bună. Băieții au făcut un meci extraordinar, chiar dacă ne-au lipsit jucători am făcut un meci foarte bun. O echipă care are dăruire și atitudinea potrivite. Am jucat, am avut ocazii în prima repriză, nu doar golul. Pot doar să-i felicit.

E prima manșă, am câștigat, sunt foarte mulțumit. Jucătorii au spus că nu a fost penalti. Ei au plecat cu prima șansă, având în vedere cum arată echipa. În retur, se va juca totul. Noi vom juca normal, chiar dacă vor fi 30.000 de oameni în tribune“, a spus Cristiano Bergodi.

Returul se va juca pe 11 mai, în Bănie.

