Lista preliminară a tricolorilor U19 din străinătate pentru Turul de Elită

Selecționerul României U19, Adrian Văsîi, a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru Turul de Elită, ultima rundă înainte de Campionatului European.

Naționala noastră va juca în această lună pentru un loc la EURO U19 din Slovacia. Tricolorii vor evolua la Turul de Elită în perioada 23 – 29 martie, în Croația. Acolo vor mai întâlni, pe lângă țara gazdă, formaţiile similare din Georgia și Islanda. Jucătorii, pregătiți de Adrian Văsîi, au obținut calificarea în această fază după două victorii, 1-0 cu Letonia și 5-0 cu San Marino, într-o grupă din care a făcut parte și Turcia, în fața căreia au pierdut ultima partidă.

Reunirea lotului este programată pentru data de 19 Martie. Plecarea spre Croația se va face pe 20 martie.

Jucătorii din străinătate care au primit convocări preliminare sunt următorii: Gabriel Borbei (US Lecce), Aleksander Mitrovic (Genoa FC), Andrei Coubiș (AC Milan), Robert Lungu (Girona FC), Cătălin Vulturar (US Lecce), Luca Mihai (SPAL Ferrara), Andrei David (Fiorentina) și Rareș Burnete (US Lecce)

Lotul final va fi anunțat în cursul săptămânii viitoare, informează FRF.

Programul turneului din Croația:

Miercuri, 23 martie:

Croația – Islanda, ora 13.00, Karlovac;

România – Georgia, ora 16.30, Velika Gorica.

Sâmbătă, 26 martie:

Croația – România, ora 13.00, Karlovac;

Georgia – Islanda, ora 16.30, Velika Gorica.

Marți, 29 martie:

Georgia – Croația, ora 13:00, Karlovac;

Islanda – România, ora 13.00, Velika Gorica.

În urma Turului de Elită vor obține calificarea la EURO câștigătoarele celor 7 grupe. Acestora li se va alătura țara gazdă, Slovacia. Turneul final va avea loc în perioada 20 iulie – 2 august 2022.

