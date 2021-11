Mihai Căpățînă: „Este un duș rece, nu ne așteptam să pierdem“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Mihai Căpățînă, a explicat cu greu înfrângerea de la Constanța, 0-1 cu Farul.

„Cred că prima repriză a fost mai bună decât a doua. Suntem foarte supărați, pentru că nu ne-a ieșit jocul așa cum ne doream. Nu am reușit să câștigăm, ba, mai mult, am pierdut. Nu ne rămâne decât ca în această pauză să muncim la fel de bine cum am făcut-o până acum și să începem cu o nouă victorie. Nu știu unde anume am greșit. Vom analiza și vom rezolva problemele, iar pe viitor, cu siguranță, nu le vom mai repeta.

Cred că și ei au pus o mai mare presiune decât în prima repriză, iar noi nu am mai reușit să răspundem la fel de bine. Cred că de aici a venit căderea din repriza a doua. Este un duș rece, nu ne așteptam să pierdem în această seară. Nu era momentul să pierdem, pentru că veneam după 7 victorii și ne doream să o obținem pe cea de-a 8-a. Nu ne rămâne decât să muncim în continuare“, a declarat Mihai Căpățînă.

